Haaland e Foden show, tris City al Crystal Palace. Tottenham travolto dal Nottingham, Newcastle ko

Netta vittoria per 3-0 per il Manchester City nella 16esima giornata della Premier League sul campo del Crystal Palace: a decidere il match le reti di Haaland (doppietta, uno su rigore) e Foden. In classifica, la formazione di Guardiola risponde alla vittoria dell'Arsenal e sale a quota 34 punti, a -2 dai Gunners. I londinesi, invece, restano quinti a 26 lunghezze. Tris anche per il Nottingham Forest in casa contro il Tottenham, arrivato grazie alla doppietta di Hudson-Odoi (doppietta) e alla firma di Sangare: il Nottingham sale a 18 punti mentre gli Spurs restano a metà classifica a 22.