Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Haaland e Foden show, tris City al Crystal Palace. Tottenham travolto dal Nottingham, Newcastle ko

La formazione di Guardiola risponde all'Arsenal e accorcia di due lunghezze sulla capolista. Spurs ko, vincono Sunderland e Aston Villa
2 min
Haaland e Foden show, tris City al Crystal Palace. Tottenham travolto dal Nottingham, Newcastle ko © APS

Netta vittoria per 3-0 per il Manchester City nella 16esima giornata della Premier League sul campo del Crystal Palace: a decidere il match le reti di Haaland (doppietta, uno su rigore) e Foden. In classifica, la formazione di Guardiola risponde alla vittoria dell'Arsenal e sale a quota 34 punti, a -2 dai Gunners. I londinesi, invece, restano quinti a 26 lunghezze. Tris anche per il Nottingham Forest in casa contro il Tottenham, arrivato grazie alla doppietta di Hudson-Odoi (doppietta) e alla firma di Sangare: il Nottingham sale a 18 punti mentre gli Spurs restano a metà classifica a 22. 

Vincono Sunderland e Aston Villa

Basta un autogol di Woltemade al Sunderland per avere la meglio sul Newcastle, mentre l'Aston Villa in rimonta espugna 3-2 il campo del West Ham. Padroni di casa avanti di due gol con Fernandes e Bowen, poi il ribaltone con l'autorete di Mavropanos e la doppietta di Rogers. In classifica, la formazione di Birmingham resta al terzo posto, allungando sul Chelsea quarto mentre gli Hammers sono ancora in zona retrocessione al terzultimo posto fermi a 13 punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Premier League

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS