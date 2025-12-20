NEWCASTLE (Inghilterra) - Si apre a St.James Park la 17ª giornata di Premier League con il Chelsea di Enzo Maresca che rimonta il doppio svantaggio e pareggia per 2-2 contro il Newcastle di Tonali.

Dopo 3 minuti Magpies subito in vantaggio con Woltemade che si fa perdonare l'autogol contro il Sunderland correggendo in tap-in da pochi passi dopo la super parata di Sanchez su Gordon. Il tedesco conferma la redenzione firmando anche il raddoppio al 21' bravo a mettere la gamba su cross al bacio di Gordon, rete poi confermata dopo revisione Var. Nella ripresa arriva la reazione della squadra di Maresca: gol su punizione di James al 51' e pareggio di Joao Pedro al 66' sfruttando un brutto errore dell'ex Milan Thiaw che perde la marcatura su rilancio del portiere! I Magpies reagiscono e sfiorano il gol due volte: all'84' St.James Park ha l'illusione del gol con Barnes che, dentro l'area, impatta al volo con il mancino ma a sfera fa la braba la palo accarezzando la rete, mentre all'88' Elanga vola da solo in contropiede ma decide di calciare in porta (fuori) con i compagni liberissimi in area.