Rogers stende lo United, l'Aston Villa resta in scia di Arsenal e City: 7ª vittoria di fila!

I Villains battono 2-1 i Red Devils, cui non basta il momentaneo pari di Cunha, e restano terzi a -3 dalla vetta
1 min
Rogers stende lo United, l'Aston Villa resta in scia di Arsenal e City: 7ª vittoria di fila!© Getty Images

LONDRA (Regno Unito) - Sogna l'Aston Villa, terzo in classifica con 36 punti, a -1 dal City secondo e -3 dall'Arsenal primo in classifica in Premier League, dopo il 2-1 inflitto al Manchester United al Villa Park di Londra nel match valido per la diciassettesima giornata. Per i padroni di casa si tratta della settima vittoria consecutiva nel massimo campionato inglese e della decima considerando anche l'Europa League. Per i Red Devils, invece, restano fermi al settimo posto - in coabitazione con il Crystal Palace - a quota 26, frutto di sette successi stagionali, cinque pareggi e altrettante sconfitte.

Il match

Al Villa Park il match si accende sin dalle prime battute, con occasioni da una parte e dall'altra. Il punteggio, però, cambia due volte in pochi minuti in chiusura di primo tempo: il vantaggio dei padroni di casa con Morgan Rogers al 45' viene vanificato, nel recupero, tre giri di lancetta più tardi, da Matheus Cunha, abile a sfruttare uno svarione difensivo. Il classe 2002 ex City, in 'odore di derby', firma la rete della vittoria, che gli vale la doppietta personale, al 58' su assist di Watkins.

