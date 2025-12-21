Rogers stende lo United, l'Aston Villa resta in scia di Arsenal e City: 7ª vittoria di fila!

LONDRA (Regno Unito) - Sogna l'Aston Villa, terzo in classifica con 36 punti, a -1 dal City secondo e -3 dall'Arsenal primo in classifica in Premier League, dopo il 2-1 inflitto al Manchester United al Villa Park di Londra nel match valido per la diciassettesima giornata. Per i padroni di casa si tratta della settima vittoria consecutiva nel massimo campionato inglese e della decima considerando anche l'Europa League. Per i Red Devils, invece, restano fermi al settimo posto - in coabitazione con il Crystal Palace - a quota 26, frutto di sette successi stagionali, cinque pareggi e altrettante sconfitte.