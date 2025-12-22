Tuttosport.com
Guardiola, monito ai giocatori del City: "Tre giorni di riposo ma chi torna con i chili in più..."

Il tecnico dei Citizens avvisa Haaland e compagni in vista delle vacanze di Natale
2 min
Guardiola, monito ai giocatori del City: "Tre giorni di riposo ma chi torna con i chili in più..."© EPA

Liberi tutti ma occhio alla bilancia. I giocatori del Manchester City potranno godere di tre giorni di riposo prima di iniziare a preparare la sfida al Nottingham Forest di sabato ma guai a chi sgarra, l'avvertimento di Pep Guardiola. Haaland e compagni sono stati pesati prima della partita vinta col West Ham sabato scorso e, al loro rientro, passeranno di nuovo dalla bilancia. "Nel momento in cui si presentano dopo tre giorni di riposo voglio vedere come tornano. Possono mangiare, ma poi voglio controllarli - ha sottolineato il tecnico spagnolo -. Può esserci un giocatore che oggi è nel suo peso forma ma poi torna con tre chili in più: a quel punto resta a Manchester, non verrà con noi a Nottingham".

Il precedente

Del resto Guardiola su questo aspetto non transige: già nel 2016 escluse dagli allenamenti alcuni calciatori che non rispettavano il loro peso ideale e l'ex City Clichy ha raccontato in passato come il tecnico avesse raccomandato ai suoi di evitare pizza e cibi pesanti. Dall'altro lato per l'allenatore spagnolo è giusto permettere ai giocatori di staccare la spina. "Da quando sono arrivato in Inghilterra ho imparato che, quando si può, è giusto concedere loro dei giorni di riposo. Il calendario è molto fitto e i giocatori devono staccare. Al momento della partita avranno le gambe fresche".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Premier League

