In campo per Diogo Jota: il gesto simbolico del Liverpool che commuove il mondo del calcio

In occasione del match che vedrà affrontarsi le ex squadre del giocatore portoghese ci saranno degli ospiti speciali
2 min
LiverpoolDiogo Jota
LIVERPOOL (Inghilterra) - Sabato pomeriggio il Liverpool ospiterà il Woverhampton per il match valido per la 18ª giornata di Premier League, un match che vivrà un momento speciale nel pre-partita. La morte di Jota ha sconvolto il mondo del calcio, con tifosi e giocatori di tutto il mondo che hanno reso omaggio all'attaccante, ma coloro che sono legati ai colori del Liverpool e dei Wolves sono stati particolarmente colpiti, poiché nella sua carriera ha giocato per entrambe le squadre.
In occasione della partita di sabato si è deciso che i figli di Jota, Dinis (4 anni) e Duarte (2 anni) con la madre Rute Cardoso si uniranno alle mascotte mentre entrerà in campo. Non è stata confermata la partecipazione dell'ultima figlia Mafalda, 1 anno. La famiglia di Diogo aveva assistito alla partita del Liverpool contro il Bournemouth nella giornata di apertura della stagione. Era presente anche alla partita di inizio stagione dei Wolves contro il Manchester City.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

