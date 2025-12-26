City, Guardiola mantiene la promessa e fa le prove con la bilancia: "Tutti sanno cosa devono fare"

MANCHESTER (Inghilterra) - Esame superato. In casa City ci si è scherzato su, all'esterno se ne è parlato tanto, sapendo che Pep Guardiola non avrebbe fatto sconti se la bilancia avesse dato l'esito temuto. Erling Haaland (che durante le feste ha pubblicato sui social una sua immagine 'gonfiata' fino ai 94 kg scrivendo ironicamente 'tutto ok') e i suoi compagni hanno rispettato le regole e il loro condottiero non può che esserne contento. "Io ho preso 3-4 chili per quanto ho mangiato e per quello che ho bevuto, i ragazzi, invece, sono stati incredibilmente disciplinati - ha detto l'allenatore dei Citizens alla vigilia del match contro il Nottingham Forest -, ma devo dire la verità lo sono stati sempre. In questo club tutti sanno cosa devono fare e come devono comportarsi".

E allora ci si può concentrare sul campo e in una corsa al titolo della Premier che vede l'Arsenal in testa con 39 punti e i Citizens che inseguono a -2. "Preferirei essere 10 punti davanti a tutti, ma siamo messi bene, siamo a fine dicembre e lottiamo per la Premier, per la Champions, siamo in semifinale di Coppa di Lega e aspettiamo che inizi la Fa Cup, va bene così".