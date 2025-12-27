Tuttosport.com
Reijnders-Cherki, 2-1 City al Nottingham di Savona e Douglas Luiz: Guardiola in testa

Al Forest degli ex Juve, uno 90' in campo e l'altro in panchina, non basta il momentaneo pari di Hutchinson
1 min
Reijnders-Cherki, 2-1 City al Nottingham di Savona e Douglas Luiz: Guardiola in testa© Getty Images
NOTTINGHAM (Regno Unito) - La 'minaccia' di Pep Guardiola al proprio gruppo squadra sul controlli del peso post-Feste deve aver sortito gli effetti sperati: il Manchester City, in vantaggio con l'ex Milan Reijnders e raggiunto da Hutchinson al 54' - si impone 2-1 a Nottingham contro il Forest di Savona - 90' in campo - e Douglas Luiz - altrettanti in panchina - grazie alla rete decisiva di Cherki all'84'. Con questo successo i Citizens si portano provvisoriamente in testa alla classifica di Premier League a quota 40 punti, uno in più dell'Arsenal di Calafiori che ha, però, una gara in meno.

