Viola l'ordine restrittivo, ora l'ex Liverpool rischia fino a cinque anni di carcere

L'ex attaccante del Liverpool e del Newcastle United, che il prossimo 6 gennaio compirà 37 anni, è stato accusato di aver violato un ordine restrittivo e dovrà comparire martedì davanti al tribunale di Chelmsford. Lo rivela il tabloid inglese 'The Telegraph'. Il nome di Carroll, nel 2011 il giocatore più costoso nella storia del Liverpool, inizialmente non era stato rivelato in attesa delle accuse formali. La polizia parla genericamente di "violazione di un ordine restrittivo". L'ex nazionale inglese (9 presenze e 2 gol) era stato arrestato il 27 aprile all'aeroporto di Stansted al suo ritorno nel Regno Unito dalla polizia dell'Essex per fatti risalenti al mese di marzo. La notizia era diventata pubblica a luglio, ma il suo nome inizialmente non era stato fatto per ragioni legali, ma ora che l’accusa è stata formalizzata è stata resa nota la sua identità. Un ordine restrittivo, o ordine di protezione, è un'ingiunzione civile volta a impedire a una persona di avvicinarsi o contattare un'altra persona, o di recarsi a un indirizzo specifico. Il mancato rispetto dell'ordine costituisce un reato che, a seconda delle circostanze, può comportare una pena detentiva fino a 5 anni. Carroll, che nella sua lunga carriera ha vestito anche le maglie di Liverpool, West Ham e Newcastle, attualmente gioca per il Dagenham and Redbridge (Sesta Divisione), dopo la sua esperienza con con il Bordeaux nella stagione 2024-2025.