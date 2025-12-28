Tuttosport.com
Colpo Tottenham in trasferta, Crystal Palace ko sotto gli occhi di Paratici

Gli uomini di Frank superano la formazione di Glasner e ritrovano i 3 punti dopo 2 sconfitte consecutive
2 min
Crystal PalaceTottenhamPremier League
Colpo Tottenham in trasferta, Crystal Palace ko sotto gli occhi di Paratici© APS

Torna a sorridere il Tottenham, che supera in trasferta il Crystal Palace grazie alla rete di Archie Gray (42'): presente al Selhurst Park anche il ds degli Spurs ed ex dirigente Juve Fabio Paratici, prossimo ad accordarsi ufficialmente con la Fiorentina. Un successo valido per la 18ª giornata di Premier League e che segue le sconfitte contro Liverpool e Nottingham Forest. La classifica riporta ora 25 punti che valgono l'11º posto con un ritardo di 4 lunghezze dal Chelsea. Si congela invece la classifica della formazione di Oliver Glasner, che rimedia il 4º ko consecutivo in campionato - a cui si aggiunge l'eliminazione di quarti di Carabao Cup per mano dell'Arsenal - rimanendo ferma a quota 26 punti. La prossima giornata, Kolo Muani e compagni affronteranno il Brentford, mentre i Glaziers saranno impegnati contro il Fulham. 

Pari fra Sunderland e Leeds

Termina invece in parità l'altra sfida di giornata fra Sunderland e Leeds, con la formazione di Regis Le Bris che passa in vantaggio al 28' minuto, salvo poi subire la rete del definitivo 1-1 firmata da Dominic Calvert-Lewin al 47', che evita ai Peacocks un pesante ko in ottica salvezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Premier League

