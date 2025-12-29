Tonali, amore Newcastle e quella frase "Per sempre con affetto": tra riconoscenza e addio

Il sogno "proibito" della Juventus e di Luciano Spalletti per il suo centrocampo: Sandro Tonali parla di Newcastle, dell'affetto che prova per ambiente e allenatore, e sono parole d'amore che possono anche suonare come un riconoscimento prima di un possibile addio in futuro. Per ora il presente dice bianconero ma d'Inghilterra, anche perché il club ha una forza economica mostruosa e non vende mai per necessità. "I nostri tifosi sono molto affettuosi con tutti, ma con me c'è un qualcosa in più. Io questo lo riconosco e lo sento da parte loro. E lo riconoscerò sempre, perché è difficile che si crei un legame così tra un giocatore e i tifosi senza aver mai fatto niente, sostanzialmente gioco solo a calcio. Ero e continuo a essere sorpreso per tutto l'affetto che ricevo". L'italiano a Newcastle ha trovato quasi una seconda casa, merito anche del legame col pubblico dei Magpies che lo ha soprannominato "The Midfielder Maestro". "Sì, tanti mi stanno chiamando così. Non posso cambiarlo, tutta la gente qui mi sta chiamando così", racconta a Sky Sport l'ex rossonero. Che non si è mai sentito giudicato dopo il caso scommesse: "Troppo spesso diamo giudizi prima di conoscere una persona e la feriamo. La linea tra bene e male è molto sottile, ma i tifosi del Newcastle non la superano mai. Vedono, capiscono, ragionano, ma non giudicano. E questo loro comportamento mi ha insegnato molto. È un qualcosa che ora cerco di fare anche io nella mia vita. Sto attento a non parlare e a non dare giudizi. Tutti possono sbagliare, ma non per questo chiunque può giudicare. Riconoscerò sempre questo merito ai tifosi del Newcastle, se oggi ragiono così è perché loro lo hanno fatto con me".