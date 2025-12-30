Arsenal, poker all'Aston Villa e prove di fuga. Zirkzee non basta allo United, vince il Newcastle

Turno infrasettimanale in Premier League e l'Arsenal batte 4-1 l'Aston Villa con le reti, tutte nella ripresa, di Magalhães, Zubimendi, Trossard e Gabriel Jesus. Per gli ospiti, terzi in classifica, a segno Watkins nei minuti di recupero. La squadra leader della classifica sale così a 45 punti e tiene a distanza il Manchester City (secondo a 40), che il primo gennaio farà visita al Sunderland, mentre il Liverpool, quarto, riceverà il Leeds.