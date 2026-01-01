Chelsea shock, Maresca si dimette! Terremoto in Premier, che sta succedendo

La frattura era stata segnata a metà dicembre con le parole in conferenza stampa dopo il ritorno alla vittoria con l'Everton , ora è ufficiale: Enzo Maresca non è più il tecnico del Chelsea . Arrivano le dimissioni shock in questo avvio di 2026 con il Blues che domenica saranno chiamati alla delicatissima sfida contro il City . Non un periodo facile nella parte blu di Londra: una sola vittoria nelle ultime sette partite di Premier League e la vetta distante quindici punti, queste tra le motivazioni hanno portato club e allenatore alla separazione di comune accordo.

Due trofei con il Chelsea

Il tecnico italiano, indicato da molti come possibile successore di Pep Guardiola al City, al termine del rapporto tra il catalano e i citizens, ha conquistato con il Chelsea 55 vittorie in 92 partite, impreziosite dalla conquista della Conference League e dal trionfo nella prima storica edizione del Mondiale per Club. La scelta del club per la panchina potrebbe ricadere su Liam Rosenoir, suo il potenziale nome per guidare i Blues nel prossimo futuro.

Il comunicato del club

Questa la nota del club: "Il Chelsea Football Club e l'allenatore Enzo Maresca si sono separati. Durante la sua permanenza nel Club, Enzo ha guidato la squadra al successo nella UEFA Conference League e nella Coppa del Mondo per Club FIFA. Questi successi rimarranno una parte importante della storia recente del Club e lo ringraziamo per il suo contributo. Con obiettivi chiave ancora da raggiungere in quattro competizioni, tra cui la qualificazione alla Champions League, Enzo e il Club ritengono che un cambiamento dia alla squadra la migliore possibilità di rimettere in carreggiata la stagione. Auguriamo a Enzo il meglio per il futuro".