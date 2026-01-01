Il Liverpool frena con il Leeds: Chiesa in campo 17’. Crystal Palace-Fulham finisce pari

Il Liverpool di Arne Slot non riesce a sfondare la barriera difensiva del Leeds ad 'Anfield': 0-0 il punteggio finale. S'interrompe la striscia di tre vittorie consecutive per i padroni di casa, che non riescono a trovare la via della rete per sbloccare il match. In campo anche l'ex Juventus Federico Chiesa, il quale ha fatto il suo ingresso in campo al 79' sostituendo Bradley. Per l'esterno azzurro circa 17' in campo, durante i quali ha cercato di dare il proprio contributo per sbloccare il matche mostrando cose molto positive. Il Liverpool resta ancorato a quota 33 punti in classifica in zona Champions, con il club di Slot che sarà impegnato nella prossima sfida a 'Craven Cottage' contro il Fulham, impegnato nell'altra gara di giornata. Il Leeds guadagna un importante punto per allontanarsi dalla zona retrocessione, portandosi a quota 21 in vista della sfida contro il Manchester United. L'altra squadra di Manchester - il City - sarà impegnata, invece, nel match contro il Sunderland.