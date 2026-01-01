Tuttosport.com
Il Liverpool frena con il Leeds: Chiesa in campo 17’. Crystal Palace-Fulham finisce pari

I Reds non riescono a conquistare i tre punti in casa. Le 'Eagles' interrompono la striscia di sconfitte con un pareggio
2 min
Premier LeagueLiverpool
Il Liverpool frena con il Leeds: Chiesa in campo 17’. Crystal Palace-Fulham finisce pari © Getty Images

Il Liverpool di Arne Slot non riesce a sfondare la barriera difensiva del Leeds ad 'Anfield': 0-0 il punteggio finale. S'interrompe la striscia di tre vittorie consecutive per i padroni di casa, che non riescono a trovare la via della rete per sbloccare il match. In campo anche l'ex Juventus Federico Chiesa, il quale ha fatto il suo ingresso in campo al 79' sostituendo Bradley. Per l'esterno azzurro circa 17' in campo, durante i quali ha cercato di dare il proprio contributo per sbloccare il matche mostrando cose molto positive. Il Liverpool resta ancorato a quota 33 punti in classifica in zona Champions, con il club di Slot che sarà impegnato nella prossima sfida a 'Craven Cottage' contro il Fulham, impegnato nell'altra gara di giornata. Il Leeds guadagna un importante punto per allontanarsi dalla zona retrocessione, portandosi a quota 21 in vista della sfida contro il Manchester United. L'altra squadra di Manchester - il City - sarà impegnata, invece, nel match contro il Sunderland.

Crystal Palace-Fulham finisce in parità

Il periodo nero delle 'Eagles' subisce una leggera svolta con il pareggio casalingo contro il Fulham. I padroni di casa vanno in vantaggio nel primo tempo con l'attaccante francese Mateta al 39'. Nel secondo termpo gli ospiti riprendono in mano la gara con Cairney all'80', su assist dell'ex Torino Lukic. La striscia di tre sconfitte consecutive del Crystal Palace s'interrompe così, con entrambe le compagini a quota 27 punti in classifica, con le 'Eagles' che affronteranno il Newcastle alla prossima giornata di Premier League. In quella zona di classifica bazzicano anche Tottenham e Brentford, che si affronteranno in serata.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Premier League

