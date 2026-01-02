Guardiola elogia Maresca: "Allenatore incredibile. Mio erede al City? Un giorno me ne andró"

Continuano le scosse d'assestamento in Premier League, dove le dimissioni rassegnate l'1 gennaio 2026 dall'ex tecnico del Chelsea Enzo Maresca , hanno provocato un terremoto che ha raggiunto tecnici e panchine di tutta Europa, incluso l'ex centrocampista dei Blues e allenatore del Como Cesc Fabregas . Ad essere chiamato in causa è per ultimo Pep Guardiola , che invitato a rispondere sulla notizia dell'addio del tecnico italiano, suo ex collaboratore al City, si è detto sicuro di come Stamford Bridge abbia perso "un allenatore incredibile". Queste le parole del catalano, che guardando al mercato di gennaio può consolarsi del fatto che la dirigenza sembra non avere intenzione di badare a spese : "Se sono sorpreso dalla separazione fra Maresca e il Chelsea? No, nel calcio non ci sono sorprese. Questa è solo la conferma di quanto sono fortunato ad essere nel club nel quale mi trovo, un club straordinario". E proprio il Chelsea sarà il prossimo avversario di Erling Haaland e compagni - reduci dal pareggio a reti inviolate con il Sunderland - in programma il 4 gennaio all'Etihad Stadium.

"L'unica cosa che posso dire è che dal mio punto di vista - ha dichiarato in conferenza stampa - il Chelsea perde un allenatore incredibile e una persona incredibile. Ma è una decisione della dirigenza del Chelsea, quindi non ho altro da aggiungere". Così invece sulle voci che vorrebbero Maresca successore di Guardiola all'Etihad, dove il tecnico italiano ha allenato le giovanili dei Citizens 2020/2021 e come collaboratore della prima squadra nel 2022/2023: "Non ne ho idea, ma sono sicuro che voi abbiate più informazioni di me. Se resterò al City anche la prossima stagione? Ho ancora un contratto, l'ho detto miliardi di volte. So che siete stanchi di me dopo 10 anni, un giorno me ne andrò, ve lo prometto. Ma ho ancora un contratto e sono felice. Voglio lottare con la mia squadra e la dirigenza mi rispetta, come si è visto la scorsa stagione. Non abbiamo vinto una partita per tre mesi e mi hanno sostenuto. Voglio provare a vincere, mi resta un anno di contratto e mi piacerebbe restare qui, quindi vedremo.Volete mandarmi via? Sappiate che il mio stipendio è molto alto", ha ironizzato Guardiola.