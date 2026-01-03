L'Arsenal è una macchina perfetta, doppietta di Rice e risposta all'Aston Villa: di nuovo a +6

Quinta vittoria di fila per l'Arsenal che non si ferma più e regola anche il Bournemouth in trasferta col punteggio di 3-2. Decidono una doppietta di Rice (54' e 71') e la rete del momentaneo pari di Gabriel (16') che ha risposto al vantaggio di Evanilson (10'). Nel finale di gara, Kroupi riaccende i sogni di rimonta dei padroni di casa ma senza conseguenze. I Gunners volano così a quota 48 punti, inseguiti dall'Aston Villa a 42 e dal Manchester City a 41 (con una partita in meno). Torna a perdere il Bournemouth che resta a quota 23 punti al 15esimo posto.
Aston Villa secondo, tris dei Wolves
Non si ferma la marcia dell'Aston Villa in Premier League: nell'anticipo della 20esima giornata, la squadra di Unai Emery batte per 3-1 il Nottingham Forest e balza momentaneamente al secondo posto da sola in classifica con 42 punti, a -3 dall'Arsenal capolista che ha però una gara in meno. Con la terza sconfitta di fila, invece, il Forest scivola pericolosamente a ridosso della zona retrocessione. Al Villa Park di Birmingham padroni di casa in vantaggio con il solito Watkins al 46', poi si scatena McGinn autore di una doppietta al 49' e al 73'. Non basta al Forest il gol di Gibbs-White al 61'. Netto successo per 2-0 del Brighton contro il Burnley: decidono le reti di Rutter e Ayari. Sorride anche il Wolverhampton che, con un rotondo 3-0 sul West Ham, ottiene la prima vittoria del suo campionato. In gol Arias, Hwang Hee-Chan e Mane.