L'Arsenal è una macchina perfetta, doppietta di Rice e risposta all'Aston Villa: di nuovo a +6

Quinta vittoria di fila per l'Arsenal che non si ferma più e regola anche il Bournemouth in trasferta col punteggio di 3-2. Decidono una doppietta di Rice (54' e 71') e la rete del momentaneo pari di Gabriel (16') che ha risposto al vantaggio di Evanilson (10'). Nel finale di gara, Kroupi riaccende i sogni di rimonta dei padroni di casa ma senza conseguenze. I Gunners volano così a quota 48 punti, inseguiti dall'Aston Villa a 42 e dal Manchester City a 41 (con una partita in meno). Torna a perdere il Bournemouth che resta a quota 23 punti al 15esimo posto.