Pari per 1-1 nel big match della ventesima giornata della Premier League tra Manchester City e Chelsea . La gara si sblocca al 42' del primo tempo con la formazione di Guardiola avanti con un guizz o dell'ex Milan Reijnders . Al 94' - però - è Enzo Fernandez a regalare il pari ai Blues, guidati temporaneamente da Calum McFarlane , dopo le dimissioni di Enzo Maresca . Con questo pareggio il Manchester City resta al secondo posto portandosi a 42 punti, ma adesso in coabitazione con l'Aston Villa , ieri vittorioso in casa contro in Nottingham , mentre il Chelsea sale a quota 31 a pari merito con il Manchester United .

Pari United

Secondo paereggio consecutivo per il Manchester United, che sul campo del Leeds non va oltre l'1-1. All'Elland Road, i Red Devils passano in svantaggio al 62' con la rete di Brenden Aaronson, a cui 3 minuti più tardi risponde Matheus Cunha per il definitivo 1-1. Spazio anche per Joshua Zirkzee, subentrato nella ripresa a Leny Yoro (l'ex Bologna sempre più interessato dalle indiscrezioni che lo vorrebbero alla Roma già durante la sessione invernale). La classifica vede dunque gli uomini di Ruben Amorim al quinto posto con 31 punti. La prossima giornata c'è il Burnley al Turf Moor: appuntamento il 7 gennaio.

Gli altri match

Rocambolesco pareggio per 2-2 tra Fulham e Liverpool, match valido per la ventesima giornata della Premier League. Vantaggio dei padroni di casa con Wilson nel primo tempo, poi il pari ad inizio ripresa dei Reds con Wirtz. Nel finale accade di tutto: prima il gol degli ospiti con Gakpo al 94', poi tre minuti dopo il definitivo 2-2 di Reed. Brobbey risponde a Davies nell'1-1 tra Tottenham e Sunderland, mentre il Newcastle piega 2-0 il Crystal Palace grazie a Bruno Guimaraes e l'ex Milan Thiaw. Infine, successo per 4-2 del Brentford sul campo dell'Everton: in gol Thiago (tripletta) e Collins, non bastano ai padroni di casa i guizzi di Beto e Barry.