Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Premier League, Cunha evita il ko al Manchester United: solo pari con il Leeds 

I Red Devils raccolgono 1 punto contro la formazione di Farke nella sfida valida per la 20ª giornata di Premier League
2 min
Premier LeagueManchester Unitedmaresca

Secondo paereggio consecutivo per il Manchester United, che sul campo del Leeds non va oltre l'1-1. All'Elland Road, i Red Devils passano in svantaggio al 62' con la rete di Brenden Aaronson, a cui 3 minuti più tardi risponde Matheus Cunha per il definitivo 1-1. Spazio anche per Joshua Zirkzee, subentrato nella ripresa a Leny Yoro (l'ex Bologna sempre più interessato dalle indiscrezioni che lo vorrebbero alla Roma già durante la sessione invernale). La classifica vede dunque gli uomini di Ruben Amorim al quinto posto con 31 punti. La prossima giornata c'è il Burnley al Turf Moor: appuntamento il 7 gennaio. 

Premier League, 20ª giornata: gli altri match

Fra gli altri incontri di giornata, il Liverpool è atteso sul campo del Fulham alle ore 16. Stesso orario per il fischio d'inizio di Everton-Brentford, Newcastle-Crystal Palace, Tottenham-Sunderland e Manchester City-Chelsea (con i Blues alla loro prima uscita dopo le dimissioni di Enzo Maresca).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Premier League

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS