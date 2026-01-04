Premier League, Cunha evita il ko al Manchester United: solo pari con il Leeds 

Secondo paereggio consecutivo per il Manchester United, che sul campo del Leeds non va oltre l'1-1. All'Elland Road, i Red Devils passano in svantaggio al 62' con la rete di Brenden Aaronson, a cui 3 minuti più tardi risponde Matheus Cunha per il definitivo 1-1. Spazio anche per Joshua Zirkzee, subentrato nella ripresa a Leny Yoro (l'ex Bologna sempre più interessato dalle indiscrezioni che lo vorrebbero alla Roma già durante la sessione invernale). La classifica vede dunque gli uomini di Ruben Amorim al quinto posto con 31 punti. La prossima giornata c'è il Burnley al Turf Moor: appuntamento il 7 gennaio.
Premier League, 20ª giornata: gli altri match
Fra gli altri incontri di giornata, il Liverpool è atteso sul campo del Fulham alle ore 16. Stesso orario per il fischio d'inizio di Everton-Brentford, Newcastle-Crystal Palace, Tottenham-Sunderland e Manchester City-Chelsea (con i Blues alla loro prima uscita dopo le dimissioni di Enzo Maresca).