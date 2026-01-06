Vinicius, pazza idea Chelsea: per il Real Madrid non è incedibile. Serve la maxi offerta

La notizia è che Vinícius Júnior non è incedibile. Il Real Madrid ha fatto capire che il giocatore potrebbe muoversi già in questo mercato di gennaio. I miglioramenti continui di Gonzalo García (tripletta nella vittoria dei galàcticos domenica per 5-1 sul Betis) potrebbero accelerare l’operazione di uscita del brasiliano. Che non segna da 18 partite (15 con il Real e 3 con la Nazionale) e che nell’ultimo match del 2025, contro il Siviglia, si è preso anche qualche fischio dal Santiago Bernabéu. Il Chelsea è vigile sulla situazione e secondo “The Guardian” è disposto ad investire 135 milioni di sterline (poco meno di 160 milioni di euro circa) per iniziare un nuovo ciclo con Liam Rosenior in panchina dopo la separazione da Enzo Maresca. Tra le indiscrezioni che stanno emergendo c’è anche quella che racconta di un primo incontro nell’aprile scorso tra il Chelsea e il giocatore e in seguito tra il club inglese e il Real Madrid.