Vinicius, pazza idea Chelsea: per il Real Madrid non è incedibile. Serve la maxi offerta

La notizia è che Vinícius Júnior non è incedibile. Il Real Madrid ha fatto capire che il giocatore potrebbe muoversi già in questo mercato di gennaio. I miglioramenti continui di Gonzalo García (tripletta nella vittoria dei galàcticos domenica per 5-1 sul Betis) potrebbero accelerare l’operazione di uscita del brasiliano. Che non segna da 18 partite (15 con il Real e 3 con la Nazionale) e che nell’ultimo match del 2025, contro il Siviglia, si è preso anche qualche fischio dal Santiago Bernabéu. Il Chelsea è vigile sulla situazione e secondo “The Guardian” è disposto ad investire 135 milioni di sterline (poco meno di 160 milioni di euro circa) per iniziare un nuovo ciclo con Liam Rosenior in panchina dopo la separazione da Enzo Maresca. Tra le indiscrezioni che stanno emergendo c’è anche quella che racconta di un primo incontro nell’aprile scorso tra il Chelsea e il giocatore e in seguito tra il club inglese e il Real Madrid.
Non solo il Chelsea su Vinicius
L’offerta formulata in questi primi giorni di gennaio non è quindi un fulmine a ciel sereno. Vinícius Júnior ha diversi estimatori anche in Arabia Saudita, ma a 25 anni il fantasista vorrebbe misurarsi ancora in un campionato competitivo e non c’è nulla di meglio in questo periodo della Premier League. Dopodomani il Real Madrid tornerà in campo per la semifinale di supercoppa spagnola contro i cugini dell’Atletico Madrid. Dalla decisione di Xabi Alonso, se farlo giocare oppure no, arriveranno anche indicazioni di mercato. L’ex Flamengo è legato ai madridisti con un contratto fino al 30 giugno 2027 e non essendoci segnali di rinnovo quello che il club del presidente Florentino Pérez vuole assolutamente evitare è iniziare il prossimo campionato con il giocatore in scadenza a parametro zero. I quasi 160 milioni fanno molta gola ai vice campioni di Spagna. In Inghilterra è ufficiale la cessione di Brennan Johnson dal Tottenham al Crystal Palace per 40 milioni di euro. L’attaccante classe 2001, prodotto del Nottingham Forest, lascia gli Spurs dopo due anni e mezzo nei quali ha segnato 26 gol in 106 partite. Rogers è quindi pronto per debuttare domani sera nel match casalingo di campionato contro l’Aston Villa. Il Crystal Palace potrebbe però perdere il capitano Marc Guéhi con direzione Manchester City. Il Girona vorrebbe il portiere del Barcellona Ter Stegen, ma il problema è lo stipendio da 10 milioni l’anno con bonus.