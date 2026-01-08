Chelsea ko con il Fulham: esordio amaro per Rosenior dalla tribuna. Il City non vince più, ok Newcastle

Tottenham ko. Bene Newcastle

Sempre più preoccupante la classifica del Tottenham, uscito sconfitto dal campo del Bournemouth per 3-2. Un risultato che segue i pareggi con Sunderland e Brentford e che lascia la classifica a quota 27 punti che valgono il 14º posto. Successi invece per il Newcastle di Tonali, che supera per 4-3 il Leeds e per il Brentford, che piega per 3-0 il Sunderland. Infine, terminano in parità le sfide Everton-Wolverhampton (1-1) e Crystal Palace Aston Villa (0-0).