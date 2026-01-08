Tuttosport.com
Chelsea ko con il Fulham: esordio amaro per Rosenior dalla tribuna. Il City non vince più, ok Newcastle

I Blues escono sconfitti dal Craven Cottage e perdono terreno nella corsa Champions. Terzo pareggio consecutivo per i Citizens. Bene Tonali e compagni
Premier League
Chelsea ko con il Fulham: esordio amaro per Rosenior dalla tribuna. Il City non vince più, ok Newcastle© Getty Images

Esordio amaro per Liam Rosenior, approdato al Chelsea il 6 gennaio ereditando il 5º posto in classifica frutto della gestione Maresca. L'ex tecnico dello Stasburgo, la cui panchina è ora affidata a O'Neil, si arrende sul campo del Fulham con il finale di 2-1. I Blues - osservati dalla tribuna dal nuovo allenatore - lasciano inoltre il campo in 10 a seguito dell'espulsione di Cucurella al 22' minuto. La classifica resta dunque ferma con 31 punti che valgono l'8ª posizione con un ritardo di 3 lunghezze dal 4º posto. Tra gli altri risultati della 21ª giornata di Premier League, il Manchester City mette in serie il 3º pareggio consecutivo non andando oltre l'1-1 nella sfida interna con il Brighton. L'Arsenal capolista dista ora 5 punti, con i Gunners che giovedì 8 affronteranno il Liverpool all'Emirates. L'agenda di Guardiola mette ora in programma il derby con il Manchester United, anch'esso interessato dall'ennesimo cambio gestione dopo l'esonero di Amorim nonché reduce dal terzo pareggio consecutivo con il 2-2 rimediato sul campo del Burnley, in programma sabato 17 all'Old Trafford. 

Tottenham ko. Bene Newcastle

Sempre più preoccupante la classifica del Tottenham, uscito sconfitto dal campo del Bournemouth per 3-2. Un risultato che segue i pareggi con Sunderland e Brentford e che lascia la classifica a quota 27 punti che valgono il 14º posto. Successi invece per il Newcastle di Tonali, che supera per 4-3 il Leeds e per il Brentford, che piega per 3-0 il Sunderland. Infine, terminano in parità le sfide Everton-Wolverhampton (1-1) e Crystal Palace Aston Villa (0-0).

