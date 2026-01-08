"Presenti solo se va bene, raccontano bugie": l'ex Juve furioso con la società

LONDRA (Inghilterra) – Cristian Romero finisce al centro delle polemiche in casa Tottenham . Il difensore argentino ha duramente attaccato il club dopo la sconfitta al 95’ per 3-2 contro il Bournemouth al Vitality Stadium: per gli Spurs si è trattato dell’ottava sconfitta in Premier League in questa stagione, un ko che li ha fatti scivolare al 14° posto in classifica. Romero, visibilmente furioso nel post-partita, si è sfogato su Instagram con un messaggio poi cancellato, che ha comunque ricevuto il “like” di due compagni di squadra. Nel suo sfogo, il centrale ha accusato “altre persone” di farsi vedere solo quando “le cose vanno bene” e di “raccontare bugie”.

Il post su Instagram ed il sostegno dei compagni

Questo il testo del duro post social, indirizzato implicitamente alla dirigenza: "Chiedo scusa a tutti i tifosi che ci seguono ovunque, che sono sempre presenti e continueranno ad esserlo. Siamo responsabili, non c’è dubbio. Io sono il primo. Ma continueremo ad affrontare la situazione e a cercare di ribaltarla, per noi stessi e per il club. In momenti come questo dovrebbero essere gli altri a farsi avanti per parlare, ma non lo fanno, come succede ormai da diversi anni. Si fanno vedere solo quando le cose vanno bene, per dire qualche bugia. Noi resteremo qui, lavorando, restando uniti e dando il massimo per cambiare le cose. Soprattutto in momenti come questo, stare zitti, lavorare più duramente e andare avanti tutti insieme fa parte del calcio".

Il messaggio ha ricevuto il sostegno di alcuni compagni di squadra. Pedro Porro ha commentato: “Amen. Continua così, fratello. Abbiamo ancora molte battaglie da combattere”, mentre Richarlison ha reagito con un’emoji delle mani giunte in segno di approvazione. Successivamente, Romero ha modificato il post originale, eliminando il riferimento alle “bugie”, prima di cancellarlo definitivamente.

Caos agli Spurs

Lo sfogo di Romero arriva in un momento particolarmente teso per il Tottenham, segnato da disordini tra tifosi e giocatori sulla costa meridionale. Il difensore Micky van de Ven è sembrato coinvolto in un alterco con un tifoso, mentre Porro e Palhinha sono stati allontanati dall’area occupata dai sostenitori in trasferta. A rendere il clima ancora più surreale, anche l’allenatore Frank è stato immortalato in una scena imbarazzante mentre beveva da una tazza dell’Arsenal prima della partita.