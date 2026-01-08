Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il Liverpool frena l'Arsenal sullo 0-0: i Gunners restano a +6 sul City

I londinesi non riescono a sfondare la difesa dei Reds e non approfittano del terzo pareggio consecutivo dei Citizens per allungare in vetta
1 min
Il Liverpool frena l'Arsenal sullo 0-0: i Gunners restano a +6 sul City© Getty Images
Termina 0-0 la sfida dell'Emirates Stadium tra Arsenal e Liverpool: ci si aspettava lo spettacolo in campo ma così non è stato. Partita equilibrata fin dai primi minuti ma che non si è mai sbloccata. I Gunners di Arteta non sfruttano così il terzo pari di fila del Manchester City e quello dell'Aston Villa in casa del Crystal Palace, restando a +6 sulle inseguitrici. Anche per il Liverpool si tratta del terzo pareggio consecutivo dopo quelli contro Leeds e Fulham: in classifica i Reds restano al quarto posto a 35 punti ma diminuiscono il gap con Brentford e Newcastle, entrambe vincenti in questa giornata di Premier. L'Arsenal tornerà in campo tra dieci giorni in casa del Nottingham Forest mentre la formazione di Arne Slot se la vedrà contro il Burnley all'Anfield Road.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Premier League

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS