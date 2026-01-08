Il Liverpool frena l'Arsenal sullo 0-0: i Gunners restano a +6 sul City

© Getty Images
Termina 0-0 la sfida dell'Emirates Stadium tra Arsenal e Liverpool: ci si aspettava lo spettacolo in campo ma così non è stato. Partita equilibrata fin dai primi minuti ma che non si è mai sbloccata. I Gunners di Arteta non sfruttano così il terzo pari di fila del Manchester City e quello dell'Aston Villa in casa del Crystal Palace, restando a +6 sulle inseguitrici. Anche per il Liverpool si tratta del terzo pareggio consecutivo dopo quelli contro Leeds e Fulham: in classifica i Reds restano al quarto posto a 35 punti ma diminuiscono il gap con Brentford e Newcastle, entrambe vincenti in questa giornata di Premier. L'Arsenal tornerà in campo tra dieci giorni in casa del Nottingham Forest mentre la formazione di Arne Slot se la vedrà contro il Burnley all'Anfield Road.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Premier League