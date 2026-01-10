Guardiola promuove Donnarumma anche in campo: "E' molto più bravo con i piedi"

Pep Guardiola ha parlato di Gigio Donnarumma nel corso dell'ultima conferenza stampa. L'allenatore catalano ha elogiato il portiere della nazionale italiana dichiarando: "Donnarumma è molto più bravo con i piedi di quanto la gente possa pensare. Chiaramente non ha il lancio lungo di Ederson, ma perché quello non ce l'ha nessun altro. Lui però è molto, molto bravo e lucido quando riceve il pallone, nella posizione, nel primo controllo. E nel prendere le decisioni giuste: costruisce bene il gioco".