Il Manchester United fa suo il derby in Premier League regolando col punteggio di 2-0 i rivali del Manchester City. Dall'inizio alla fine è stato un monologo dei Red Devils che hanno dominato in lungo e in largo l'intero match: la formazione del nuovo tecnico Carrick si è vista annullare due gol nel primo tempo, entrambi per fuorigioco di Diallo e Bruno Fernandes. Lo United ha capitalizzato nella ripresa andando a rete prima con Mbeumo al minuto 65 e poi con l'ex Lecce Dorgu al minuto 76. Nel finale è stata annullata un'altra rete ai Red Devils sempre per fuorigioco ma questa volta a Mason Mount. In classifica il City di Guardiola resta fermo al secondo posto a quota 43 punti, mentre lo United sale al quarto posto a quota 35 punti.