Il Manchester United fa suo il derby in Premier League regolando col punteggio di 2-0 i rivali del Manchester City. Dall'inizio alla fine è stato un monologo dei Red Devils che hanno dominato in lungo e in largo l'intero match: la formazione del nuovo tecnico Carrick si è vista annullare due gol nel primo tempo, entrambi per fuorigioco di Diallo e Bruno Fernandes. Lo United ha capitalizzato nella ripresa andando a rete prima con Mbeumo al minuto 65 e poi con l'ex Lecce Dorgu al minuto 76. Nel finale è stata annullata un'altra rete ai Red Devils sempre per fuorigioco ma questa volta a Mason Mount. In classifica il City di Guardiola resta fermo al secondo posto a quota 43 punti, mentre lo United sale al quarto posto a quota 35 punti.
Altro pareggio per il Liverpool, vince il Chelsea
Quarto pari di fila in campionato per il Liverpool che in casa, nella 22esima giornata di Premier League, non va oltre l'1-1 con il Burnley. La sbloccano i Reds nel primo tempo con Wirtz, dopo aver fallito un penalty con Szoboszlai. Nella ripresa il pari degli ospiti grazie a Edwards. Solo qualche minuto in campo nel finale per Federico Chiesa. Joao Pedro e Palmer (su rigore) regalano la vittoria per 2-0 al Chelsea contro il Brentford, mentre il Sunderland tra le mura amiche piega 2-1 in rimonta il Crystal Palace. Decisivi Le Fee e Brobbey, dopo l'iniziale vantaggio degli ospiti con un guizzo di Pino. Basta, invece, un sigillo di Nmecha al Leeds per avere la meglio sul Fulham. Il West Ham espugna il campo del Tottenham 2-1 con le reti di Summerville e Wilson, con in mezzo il momentaneo pari di Romero.
Arsenal, solo pari con il Nottingham
Il Nottingham Forest ferma l'Arsenal e fa un favore alle inseguitrici. Finisce 0-0 il match disputato al City Ground e che ha chiuso il programma del sabato di Premier League. Una buona notizia anche per il City, ora a -7 dai Gunners. Potrebbe approfittarne domani l'Aston Villa che ospita l'Everton e che, in caso di vittoria, si porterà a -4. Arsenal sempre in testa con 50 punti, per il Nottingham buon pari in chiave salvezza e quartultimo posto a quota 22.