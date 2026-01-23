Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Guardiola è sicuro: "L'Arsenal è la miglior squadra al mondo. Crisi City? So cosa è successo..."

Il tecnico spagnolo ha presentato in conferenza stampa il match di Premier League contro il Wolverhampton
2 min
Guardiola è sicuro: "L'Arsenal è la miglior squadra al mondo. Crisi City? So cosa è successo..." © APS

"Le possibilità di raggiungere l'Arsenal? In questo momento sono la miglior squadra del mondo. Guardate la Premier League, la Champions, la FA Cup, la Carabao Cup. Sono la miglior squadra adesso. Speriamo di poterci avvicinare, migliorare sempre di più, e che ci concedano un'occasione per raggiungerli". Pep Guardiola fa capire che sarà dura recuperare i sette punti di distacco dai Gunners anche se il programma del weekend - il City ospita il Wolverhampton mentre la squadra di Arteta affronterà il Manchester United - potrebbe aiutare Haaland e compagni. Con Guehi pronto al debutto ("considerate le assenze dei difensori centrali, è davvero una gran cosa poter contare su di lui"), il City è chiamato a voltare pagina dopo aver perso le ultime due gare, il derby in Premier e col Bodo/Glimt in Champions.

Le parole di Guardiola

"So perchè stiamo faticando in questo momento. Lo so, al 100%, cosa è successo alla squadra. Lo so. Provate a darci solo un po' di tempo. Ma la fragilità non si risolve semplicemente con l'arrivo di un solo giocatore, perchè la fragilità non riguarda solo un giocatore. Sarebbe bello, ma non è solo questo. So qual è la soluzione per non avere questa fragilità, e anche i giocatori la conoscono". Stuzzicato sul calendario, Guardiola fa spallucce: "A Bodo ci mancavano 11 giocatori ma succede a tutte le squadre, ci sono tante partite. Ma quante volte ne abbiamo già parlato? Io credo sempre che dovrebbero esserci quattro giorni tra una partita e l'altra, ma non succede. Ci sono i viaggi, ci sono molte cose, ma ne parliamo continuamente e non cambierà nulla".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Premier League

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS