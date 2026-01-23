Guardiola è sicuro: "L'Arsenal è la miglior squadra al mondo. Crisi City? So cosa è successo..."

"Le possibilità di raggiungere l' Arsenal ? In questo momento sono la miglior squadra del mondo. Guardate la Premier League, la Champions, la FA Cup, la Carabao Cup. Sono la miglior squadra adesso. Speriamo di poterci avvicinare, migliorare sempre di più, e che ci concedano un'occasione per raggiungerli". Pep Guardiola fa capire che sarà dura recuperare i sette punti di distacco dai Gunners anche se il programma del weekend - il City ospita il Wolverhampton mentre la squadra di Arteta affronterà il Manchester United - potrebbe aiutare Haaland e compagni. Con Guehi pronto al debutto ("considerate le assenze dei difensori centrali, è davvero una gran cosa poter contare su di lui"), il City è chiamato a voltare pagina dopo aver perso le ultime due gare, il derby in Premier e col Bodo/Glimt in Champions .

Le parole di Guardiola

"So perchè stiamo faticando in questo momento. Lo so, al 100%, cosa è successo alla squadra. Lo so. Provate a darci solo un po' di tempo. Ma la fragilità non si risolve semplicemente con l'arrivo di un solo giocatore, perchè la fragilità non riguarda solo un giocatore. Sarebbe bello, ma non è solo questo. So qual è la soluzione per non avere questa fragilità, e anche i giocatori la conoscono". Stuzzicato sul calendario, Guardiola fa spallucce: "A Bodo ci mancavano 11 giocatori ma succede a tutte le squadre, ci sono tante partite. Ma quante volte ne abbiamo già parlato? Io credo sempre che dovrebbero esserci quattro giorni tra una partita e l'altra, ma non succede. Ci sono i viaggi, ci sono molte cose, ma ne parliamo continuamente e non cambierà nulla".