Semenyo gol e il City torna a sorridere. Il Tottenham si salva nel finale. Ok Fulham

Il City rompe il digiuno. Dopo un inquietante silenzio lungo 4 giornate, gli uomini di Guardiola ritrovano i 3 punti grazie al successo interno sul Wolverhampton: 2-0 il finale. A decidere l'incontro sono Marmoush (6') e Semenyo (45'+2'): terza rete complessiva per l'ex Bournemouth - giunto a Manchester a fronte dei 75 milioni versati per l'acquisto a titolo definitivo - e prima in campionato. Un successo che segue la sconfitta nel derby e i pareggi con Brighton, Chelsea e Sunderland, oltre che la disfatta di Bodo all'ultima uscita in Champions League. La classifica riporta ora 46 punti che valgono il secondo posto con un ritardo di 4 lunghezze dall'Arsenal, a sua volta impegnato in casa contro lo United all'appuntamento di domenica 25. La prossima giornata, i Citizens affronteranno il Tottenham a Londra (1 febbraio). Prima però, il ritorno in Europa contro il Galatasaray all'Etihad (28 gennaio).