Il City rompe il digiuno. Dopo un inquietante silenzio lungo 4 giornate, gli uomini di Guardiola ritrovano i 3 punti grazie al successo interno sul Wolverhampton: 2-0 il finale. A decidere l'incontro sono Marmoush (6') e Semenyo (45'+2'): terza rete complessiva per l'ex Bournemouth - giunto a Manchester a fronte dei 75 milioni versati per l'acquisto a titolo definitivo - e prima in campionato. Un successo che segue la sconfitta nel derby e i pareggi con Brighton, Chelsea e Sunderland, oltre che la disfatta di Bodo all'ultima uscita in Champions League. La classifica riporta ora 46 punti che valgono il secondo posto con un ritardo di 4 lunghezze dall'Arsenal, a sua volta impegnato in casa contro lo United all'appuntamento di domenica 25. La prossima giornata, i Citizens affronteranno il Tottenham a Londra (1 febbraio). Prima però, il ritorno in Europa contro il Galatasaray all'Etihad (28 gennaio).
Liverpool ko, Tottenham salvo al 90'
Fra gli altri risultati di giornata, Il Tottenham evita il terzo ko consecutivo grazie alla rete di Romero, cheal 90' pareggia i conti sul campo del Burnley, dove al triplice fischio il finale è di 2-2. Gli Spurs rientrano così con 28 punti che non smuovono una desolante classifica. Bene invece il Fulham, che batte in casa il Brighton per 2-1 e si tiene in corsa per l'Europa. È una sconfitta a interrompere la striscia di 4 pareggi consecutivi del Liverpool, che contro il Bournemouth in trasferta cade al 5' minuto di recupero. Un risultato che congela la classifica dei Reds, a segno con Van Dijk (45'+1') e Szoboszlai (80'), con 36 punti. La prossima c'è il Newcastle.