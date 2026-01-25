Colpo del Manchester United, Arsenal ko: in rete anche Dorgu. Torna alla vittoria l'Aston Villa

Vincono Chelsea e Aston Villa

Dopo un pari e una sconfitta torna a vincere l'Aston Villa e lo fa espugnando per 2-0 il campo del Newcastle: decisive le reti di Buendia e Watkins. Sorride anche il Chelsea, che mercoledì alle 21 sarà ospite del Napoli al Maradona in Champions League. I Blues si sono imporsi per 3-1 in trasferta contro il Crystal Palace grazie alle reti di Estevao, Joao Pedro e Enzo Fernandez (su rigore), non basta ai padroni di casa, che hanno chiuso in dieci per un doppio giallo a Wharton, il guizzo finale di Richards. Successo esterno, infine, anche per il Nottingham Forest che ha piegato per 2-0 il Brentford con i gol di Igor Jesus e Awoniyi.