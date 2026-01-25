Tuttosport.com
Colpo del Manchester United, Arsenal ko: in rete anche Dorgu. Torna alla vittoria l'Aston Villa

I Gunners restano al comando nonostante la sconfitta contro i Red Devils. Vincono anche Chelsea e Nottingham Forest
2 min
Colpo del Manchester United, Arsenal ko: in rete anche Dorgu. Torna alla vittoria l'Aston Villa© EPA

Nella 23esima giornata di Premier League, l'Arsenal cade in casa contro un grande Manchester United che si impone col punteggio di 3-2. Gunners in vantaggio dopo 29 minuti grazie all'autorete di Lisandro Martinez ma Mbeumo pareggia i conti al 37°. Nella ripresa la formazione di Carrick passa in vantaggio grazie a Dorgu al minuto 51 ma il pari dell'Arsenal arriva con Merino al minuto 84. Passano solo tre minuti e Matheus Cunha firma la vittoria dei Red Devils: in classifica la formazione di Arteta resta al comando con 50 punti mentre lo United sale al quarto posto a quota 38.

Vincono Chelsea e Aston Villa

Dopo un pari e una sconfitta torna a vincere l'Aston Villa e lo fa espugnando per 2-0 il campo del Newcastle: decisive le reti di Buendia e Watkins. Sorride anche il Chelsea, che mercoledì alle 21 sarà ospite del Napoli al Maradona in Champions League. I Blues si sono imporsi per 3-1 in trasferta contro il Crystal Palace grazie alle reti di Estevao, Joao Pedro e Enzo Fernandez (su rigore), non basta ai padroni di casa, che hanno chiuso in dieci per un doppio giallo a Wharton, il guizzo finale di Richards. Successo esterno, infine, anche per il Nottingham Forest che ha piegato per 2-0 il Brentford con i gol di Igor Jesus e Awoniyi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

