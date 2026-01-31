L'Arsenal torna a vincere: poker al Leeds e +7 sul City

LEEDS (Inghilterra) - Il sabato della 24ª giornata della Premier League si apre con il ritorno al successo dell'Arsenal capolista. Dopo due pareggi ed una sconfitta i Gunners rialzano la testa vincendo a casa del Leeds per 4-0 nel segno di Noni Madueke, chiamato all'ultimo minuto da Arteta per via dell'infortunio di Buakyo Saka rimediato nel riscaldamento. Al 27' Gunners avanti con il colpo di testa vincente di Zubimendi su cross di Madueke il quale, al 38', realizza il "gol olimpico" direttamente dalla bandierina con la complicità di Darlow istrubato dal compagno Calvert-Lewin (assegnato autogol del portiere) per il 2-0! Al 69' Gyokeres manda definitivamente i titoli di coda realizzando un gol (11° stagionale, 6° in Premier) da vero attaccante che prende posizione nell'area piccola e appoggia in rete il cross di Martinelli. Negli ultimi 15 minuti Arteta manda in campo l'azzurro Calafiori e Gabriel Jesus che, all'86', cala il poker.
In attesa del match del Manchester City (domenica a casa del Tottenham), l'Arsenal allunga a +7 sulla squadra di Guardiola (53 punti a 46)
Bournemouth ok. Beto salva l'Everton al 97'
Dopo aver battuto il Liverpool, il Bournemouth sigla il secondo successo consecutivo vincendo a casa del Wolverhampton per 2-0: apre il gol al 33' di Kroupi e chiude quello al 91' di Scott per consentire ai "Cherries" addirittura di candidarsi alla zona Europa (13° posto a 33 punti a -3 dal 6° posto). Nell'altro incontro delle 16 l'Everton trova al 97' con Beto il gol dell'1-1 finale a casa del Brighton che allunga a 4 le partite consecutive senza vittoria