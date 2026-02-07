Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Arsenal, tris al Sunderland e +9 sul City. Vince ancora lo United, Palmer trascina il Chelsea

I Gunners volano grazie a Zubimendi e Gyokeres (doppietta); quarta vittoria di fila per Carrick che ha rigenerato i Red Devils in gol con Mbeumo e Bruno Fernandes
2 min

Nella 25esima giornata della Premier League, l'Arsenal batte in casa il Sunderland per 3-0 e allunga momentaneamente in classifica sul Manchester City: per i Gunners in rete sono andati Zubimendi e Gyokeres con una doppietta. Netto successo per 2-0 per il Manchester United in casa contro il Tottenham. A decidere la sfida le reti di Mbeumo e Bruno Fernandes, entrambe arrivate dopo che gli Spurs erano rimasti in dieci per un rosso a Romero al 29' del primo tempo. Con questa vittoria il Manchester United si porta a 44 punti in classifica, mentre il Tottenham resta fermo a quota 29. Pari per l'Aston Villa che non riesce a superare in trasferta il Bournemouth: il brasiliano Rayan risponde all'iniziale vantaggio firmato da Rogers.

Tris del Chelsea, ok il West Ham

Il Chelsea espugna agevolmente il campo del Wolverhampton per 3-1 grazie alla tripletta di Cole Palmer nel primo tempo e sale in classifica al quinto posto a quota 43 parti. Importante successo in chiave salvezza invece per il West Ham che si impone per 2-0 in casa del Burnley: decisive le firme di Summerville e Castellanos. Colpo in trasferta dell'Everton che in rimonta regola per 2-1 il Fulham: padroni di casa avanti grazie all'autorete di Mykolenko, ospiti che la vincono con Dewsbury-Hall e un autogol di Leno.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Premier League

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS