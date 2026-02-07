Arsenal, tris al Sunderland e +9 sul City. Vince ancora lo United, Palmer trascina il Chelsea

Nella 25esima giornata della Premier League, l'Arsenal batte in casa il Sunderland per 3-0 e allunga momentaneamente in classifica sul Manchester City: per i Gunners in rete sono andati Zubimendi e Gyokeres con una doppietta. Netto successo per 2-0 per il Manchester United in casa contro il Tottenham. A decidere la sfida le reti di Mbeumo e Bruno Fernandes, entrambe arrivate dopo che gli Spurs erano rimasti in dieci per un rosso a Romero al 29' del primo tempo. Con questa vittoria il Manchester United si porta a 44 punti in classifica, mentre il Tottenham resta fermo a quota 29. Pari per l'Aston Villa che non riesce a superare in trasferta il Bournemouth: il brasiliano Rayan risponde all'iniziale vantaggio firmato da Rogers.