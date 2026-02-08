Incredibile ad Anfield: rimonta City in extremis e Liverpool ko! Szoboszlai eurogol e rosso

Termina con il punteggio di 1-2 la sfida tra Liverpool e Manchester City. Girandola di emozioni ad Anfield: al 74' Szoboszlai porta avanti i Reds con un eurogol ma dieci minuti dopo Bernardo Silva ristabilisce l'equilibrio. Quando la gara sembra ormai indirizzata sul risultato di parità ecco che cambia tutto: in pieno recupero l'arbitro Pawson indica il dischetto. Dagli undici metri Erling Haaland è glaciale e ribalta completamente il risultato. Poco dopo Cherki sigla il tris degli ospiti ma il direttore di gara, richiamato al monitor dalla sala Var, annulla per un fallo in attacco. Per il Liverpool oltre il danno anche la beffa: prima del triplice fischio, infatti, l'autore del gol Szoboslai si becca il cartellino rosso che fa scattare la squalifica.