Incredibile ad Anfield: rimonta City in extremis e Liverpool ko! Szoboszlai eurogol e rosso

Termina con il punteggio di 1-2 la sfida tra Liverpool e Manchester City. Girandola di emozioni ad Anfield: al 74' Szoboszlai porta avanti i Reds con un eurogol ma dieci minuti dopo Bernardo Silva ristabilisce l'equilibrio. Quando la gara sembra ormai indirizzata sul risultato di parità ecco che cambia tutto: in pieno recupero l'arbitro Pawson indica il dischetto. Dagli undici metri Erling Haaland è glaciale e ribalta completamente il risultato. Poco dopo Cherki sigla il tris degli ospiti ma il direttore di gara, richiamato al monitor dalla sala Var, annulla per un fallo in attacco. Per il Liverpool oltre il danno anche la beffa: prima del triplice fischio, infatti, l'autore del gol Szoboslai si becca il cartellino rosso che fa scattare la squalifica.
Guardiola a -6 dall'Arsenal: crisi nera per il Liverpool
Vittoria importantissima per i Citizens di Pep Guardiola che restano in scia dell'Arsenal: a 13 giornate dalla fine sono sei i punti di vantaggio dei Gunners (56 contro 50), con lo scontro diretto in programma alla 33ª, sabato 18 aprile alle ore 16 all'Etihad. Continua la crisi, invece, del Liverpool sesto a quota 39 e attualmente fuori dalle coppe europee. Una sola vittoria nelle ultime sette per la formazione di Arne Slot. Nell'altro match di giornata successo esterno per il Crystal Palace sul campo del Brighton. A decidere la sfida un gol di Sarr al minuto 16 della ripresa. Con questa vittoria le Aquile salgono a 32 punti in classifica, mentre i Gabbiani restano fermi a quota 31.