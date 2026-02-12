L'Arsenal frena a Brentford e Guardiola recupera: City a un passo dai Gunners

BRENTFORD (Inghilterra) - Al Brentford Community Stadium si chiude la 26ª giornata di Premier League con l'Arsenal capolista frenato sull'1-1 dai Bees. Un pari che tiene sempre i Gunners in testa alla classifica ma adesso con 4 punti di vantaggio (57 a 53) sul Manchester City secondo.

I Gunners dominano per gran parte del primo tempo, ma il Brentford ha l'occasione migliore, con un colpo di testa di Thiago brillantemente respinto da una parata di Raya al 28'. Ad inizio ripresa (60') ecco la zampata della squadra di Arteta: cross splendido di Hincapie con Madueke che spiazza di testa Kelleher per l'1-0! I Bees non si scoraggiano e al 70' Lewis-Potter (che si era divorato il pareggio al 61') sigla di testa il pareggio dopo l'ottimo prolungamento di Van Den Berg su rimessa laterale (4° gol in stagione da rimessa). Padroni di casa che provano anche a vincere ma per Thiago non è serata perché Mosquera esegue un clamoroso salvataggio all'88' sulla conslusione dell'attaccante del Bretford. Anche gli ospiti hanno una bella occasione ma Kelleher para sul tiro di Martinelli al 93'.