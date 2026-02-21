Tuttosport.com
Chelsea, beffa nel finale contro il Burnley. L'Aston Villa raccoglie un punto col Leeds

Passo falso per Blues di Rosenior, costretti al pari da Flemming negli ultimi istanti di gara. Frenano anche i Villans
2 min
Premier LeaguechelseaAston Villa

Tre le partite della 27esima giornata di Premier League giocate nel pomeriggio, con l'Aston Villa e il Chelsea che non vanno oltre l'1-1 rispettivamente contro Leeds e Burnley. L'unica vittoria è quella del Brighton per 2-0 sul Brentford. In classifica Aston Villa e Chelsea restano ancora al terzo e quarto posto con 51 e 45 punti, ma i Blues rischiano di essere scavalcati dal Manchester United impegnato domani contro l'Everton. Gli uomini di Rosenior non sfruttano la brusca frenata casalinga dei Villans e si fanno riprendere nel finale: apre le marcature il solito Joao Pedro al 4'. Al 72' Fofana rimedia una doppia ammonizione che mette in seria difficoltà i suoi compagni di squadra, lasciandoli in inferiorità numerica per gli ultimi 20' di partita. Al 93' è Flemming a siglare il gol dell'1-1 definitivo, impedendo al Chelsea di portare a casa tre punti che sarebbero risultati fondamentali ai fini della classifica in ottica Champions League.

Aston Villa, solo un pari col Leeds. Ok il Brighton

Pari per 1-1 tra Aston Villa e Leeds in uno dei tre match della 27esima giornata della Premier League. Ospiti avanti con Stach al 31', arriva poi il pari dei padroni di casa con l'ex Roma e Milan Abraham all'88' che consente ai Villans di portare a casa quantomeno un punto. Padroni di casa saldamente al terzo posto a quota 51 punti, a due lunghezze dal Manchester City di Guardiola - con la gara contro il Newcastle da disputare - che ha l'occasione di allontanarsi ulteriormente dall'Aston Villa. L'unica vittoria netta del pomeriggio è stata quella del Brighton in casa del Brentford: decisive le reti di Gomez al 30' e Welbeck al 45'. I Seagulls tornano a vincere dopo una serie di sei gare senza vittorie.

