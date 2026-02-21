Chelsea, beffa nel finale contro il Burnley. L'Aston Villa raccoglie un punto col Leeds

Tre le partite della 27esima giornata di Premier League giocate nel pomeriggio, con l'Aston Villa e il Chelsea che non vanno oltre l'1-1 rispettivamente contro Leeds e Burnley. L'unica vittoria è quella del Brighton per 2-0 sul Brentford. In classifica Aston Villa e Chelsea restano ancora al terzo e quarto posto con 51 e 45 punti, ma i Blues rischiano di essere scavalcati dal Manchester United impegnato domani contro l'Everton. Gli uomini di Rosenior non sfruttano la brusca frenata casalinga dei Villans e si fanno riprendere nel finale: apre le marcature il solito Joao Pedro al 4'. Al 72' Fofana rimedia una doppia ammonizione che mette in seria difficoltà i suoi compagni di squadra, lasciandoli in inferiorità numerica per gli ultimi 20' di partita. Al 93' è Flemming a siglare il gol dell'1-1 definitivo, impedendo al Chelsea di portare a casa tre punti che sarebbero risultati fondamentali ai fini della classifica in ottica Champions League.