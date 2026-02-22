L'Arsenal rischia di buttarsi via: City a un passo, il sogno dei Gunners può andare in frantumi

E ora la sfida si fa davvero entusiasmante. Il Man City, nell’ennesimo confronto stagionale contro il Newcastle, non sbaglia e centra l’obiettivo: portarsi a 2 punti dall’Arsenal. La Premier è ufficialmente riaperta, con la pressione che ora ricade tutta sulle spalle dei Gunners. La squadra di Arteta - che sembrava avere il campionato in pugno, avendo avuto a un certo punto l’opportunità di volare addirittura a +9 sulla formazione di Guardiola - ora, con sole 11 gare ancora in calendario compreso lo scontro diretto in programma ad aprile e Etihad, non può più permettersi passi falsi. A partire da questo pomeriggio, quando i Gunners scenderanno in campo sul terreno del Tottenham per il North London derby. A firmare la 17ª vittoria casalinga consecutiva del City contro il Newcastle è il ventenne Nico O’Reilly, autore di una doppietta che indirizza la gara già nel primo tempo, nonostante il tentativo dei Magpies di riaprirla con Hall. Nella ripresa il City non trova il colpo del ko e rischia in più di un’occasione di farsi raggiungere dalla squadra di Howe. Alla fine, però, il successo arriva e certifica ciò che appare chiaro già da settimane: da qui alla fine sarà una lotta di nervi tra City e Arsenal. Rallenta ancora l’Aston Villa che, in casa contro il Leeds, trova il pareggio soltanto nel finale grazie alla rete dell’ex romanista Abraham. Si ferma anche il Chelsea, beffato negli istanti conclusivi contro il Burnley. I Blues erano passati in vantaggio dopo 4’ con il solito João Pedro. A gelare Stamford Bridge è la rete di Flemming in pieno recupero.