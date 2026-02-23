Sesko piega l'Everton e trascina il Manchester United al 4º posto: Carrick scavalca il Chelsea

Torna a vincere il Manchester United, che alla 27ª giornata di Premier League sul campo dell'Everton si impone con il finale di 1-0. Un successo firmato Sesko (71') e che restituisce i 3 punti alla formazione di Carrick, reduce dal pareggio con il West Ham che aveva interrotto a 4 la striscia di vittorie consecutive. La classifice vede ora lo United al 4º posto con 46 punti e un vantaggio di una lunghezza dal Chelsea. L'agenda dei Red Devils prevede invece la gara interna contro il Crystal Palace in programma l'1 marzo. Mentre l'Everton, che resta fermo a quota 38 punti, scenderà sul campo del Newcastle sabato 28 febbraio.