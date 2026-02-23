Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sesko piega l'Everton e trascina il Manchester United al 4º posto: Carrick scavalca il Chelsea

I Red Devils ritrovano il sorriso dopo il pareggio con il West Ham e superano i Blues in classifica
1 min
Manchester UnitedPremier LeagueLiga
Sesko piega l'Everton e trascina il Manchester United al 4º posto: Carrick scavalca il Chelsea© APS

Torna a vincere il Manchester United, che alla 27ª giornata di Premier League sul campo dell'Everton si impone con il finale di 1-0. Un successo firmato Sesko (71') e che restituisce i 3 punti alla formazione di Carrick, reduce dal pareggio con il West Ham che aveva interrotto a 4 la striscia di vittorie consecutive. La classifice vede ora lo United al 4º posto con 46 punti e un vantaggio di una lunghezza dal Chelsea. L'agenda dei Red Devils prevede invece la gara interna contro il Crystal Palace in programma l'1 marzo. Mentre l'Everton, che resta fermo a quota 38 punti, scenderà sul campo del Newcastle sabato 28 febbraio.

Liga: pari fra Alaves e Girona

Cala il sipario sulla 25ª giornata di Liga, che dopo avere conosciuto il sorpasso in vetta del Barcellona sul Real Madrid, ha visto l'Alaves negare la rimonta al Girona trovando nel finale la rete del 2-2 con Boye (89'). La prossima giornata, i catalani riceveranno il Celta Vigo all'appuntamento di domenica 1, mentre i Babazorros scenderanno sul campo del Levante venerdì 27 febbraio. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Premier League

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS