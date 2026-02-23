Sesko piega l'Everton e trascina il Manchester United al 4º posto: Carrick scavalca il Chelsea

Torna a vincere il Manchester United, che alla 27ª giornata di Premier League sul campo dell'Everton si impone con il finale di 1-0. Un successo firmato Sesko (71') e che restituisce i 3 punti alla formazione di Carrick, reduce dal pareggio con il West Ham che aveva interrotto a 4 la striscia di vittorie consecutive. La classifice vede ora lo United al 4º posto con 46 punti e un vantaggio di una lunghezza dal Chelsea. L'agenda dei Red Devils prevede invece la gara interna contro il Crystal Palace in programma l'1 marzo. Mentre l'Everton, che resta fermo a quota 38 punti, scenderà sul campo del Newcastle sabato 28 febbraio.
Liga: pari fra Alaves e Girona
Cala il sipario sulla 25ª giornata di Liga, che dopo avere conosciuto il sorpasso in vetta del Barcellona sul Real Madrid, ha visto l'Alaves negare la rimonta al Girona trovando nel finale la rete del 2-2 con Boye (89'). La prossima giornata, i catalani riceveranno il Celta Vigo all'appuntamento di domenica 1, mentre i Babazorros scenderanno sul campo del Levante venerdì 27 febbraio.