Il Fulham batte il Tottenham: altro ko per Tudor. Male il Nottingham, lo United ribalta il Palace

Gli Spurs cadono 2-1 a Londra, così come il Forest col Brighton e il Crystal ad Old Trafford
1 min
Il Fulham batte il Tottenham: altro ko per Tudor. Male il Nottingham, lo United ribalta il Palace© Getty Images

LONDRA (Regno Unito) - Il Tottenham di Igor Tudor cade 2-1 a Londra contro il Fulham e resta al quint'ultimo posto della classifica di Premier League, a +4 sulla zona retrocessione (29 punti contro i 25 del West Ham): uno-due dei padroni di casa nel primo tempo con Wilson (7') e Iwobi (34'), a rendere meno amaro il passivo per l'ex tecnico della Juventus ci pensa Richarlison al 66', 8' dopo il suo ingresso in campo al posto di Simons. Per quanto riguarda le altre vecchie conoscenze bianconere, dura soli 58' la partita di Randal Kolo Muani, out per infortunio Romero, Bentancur e Kulusevski.

Vincono United e Brighton

Il Manchester United aggancia l'Aston Villa di Douglas Luiz al terzo posto a quota 51: Lacroix prima sblocca il risultato dopo 4' ad Old Trafford, poi lascia il Crystal Palace in inferiorità numerica al 57', 'regalando' a Bruno Fernandes il rigore dell'1-1. L'ex Novara, Udinese e Sampdoria, otto giri di lancetta più tardi, serve a Sesko l'assist del gol-vittoria. Chiude il quadro il terzo 2-1 interno di giornata: è quello del Brighton contro il Nottingham Forest di Savona, assente per infortunio.

