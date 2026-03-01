Il Fulham batte il Tottenham: altro ko per Tudor. Male il Nottingham, lo United ribalta il Palace

LONDRA (Regno Unito) - Il Tottenham di Igor Tudor cade 2-1 a Londra contro il Fulham e resta al quint'ultimo posto della classifica di Premier League, a +4 sulla zona retrocessione (29 punti contro i 25 del West Ham): uno-due dei padroni di casa nel primo tempo con Wilson (7') e Iwobi (34'), a rendere meno amaro il passivo per l'ex tecnico della Juventus ci pensa Richarlison al 66', 8' dopo il suo ingresso in campo al posto di Simons. Per quanto riguarda le altre vecchie conoscenze bianconere, dura soli 58' la partita di Randal Kolo Muani, out per infortunio Romero, Bentancur e Kulusevski.