Tudor, rabbia con arbitro e VAR: “Se non si punisce chi imbroglia è inutile, questi non sono duelli”

Tudor è una furia, d'altronde se ti annullano un gol così la settimana prima e convalidano lo stesso gol la settimana dopo al tuo avversario...Altra sconfitta per il Tottenham, che va giù anche contro il Fulham e continua a rimanere in bilico a ridosso della zona retrocessione . Ora gli Spurs vantano solo quattro punti di vantaggio sulla zona calda della classifica : il West Ham terzultimo ha 25 punti mentre quelli del Tottenham sono 29. A fine gara è arrivato lo sfogo del tecnico croato che si è lamentato soprattutto su come è arrivato il primo gol del Fulham poi convalidato dal Var: Raul Jimenez spinge Dragusin , propiziando così la rete di Wilson . Igor Tudor ha infatti dichiarato: "Certo che è fallo, secondo me. Nove persone su dieci diranno che è fallo, credo, perché è così evidente. A volte non capiscono che basta anche un piccolo contatto, se ti dà un vantaggio per segnare, bisogna annullare l’azione. Non è un normale duello in cui uno è troppo leggero, no: quando spingi con le mani e non guardi la palla… A volte è facile ottenere un vantaggio così".

Lo sfogo di Tudor

"È ridicolo non fischiare fallo, perché la conseguenza è troppo grande. Non è un piccolo fallo a centrocampo, è un gol. C’è una logica: l’arbitro vuole lasciar giocare, duelli forti, è fantastico, mi piace. Ma c’è una logica: se il gol nasce perché uno si prende un vantaggio senza pensare al calcio, non pensava alla palla, pensava a come imbrogliare. Ha spinto e hanno segnato. Questa è la logica: è un imbroglio e c’è fallo". Tudor ha poi concluso così il suo intervento: "È una situazione complicata, ci sono tanti problemi. Dobbiamo trovare la voce dentro ognuno di noi. Serve più personalità, più voglia di reagire. È una situazione incredibile. Ci sono grandi problemi qui. Ci è mancato tutto. Non si tratta solo di un gol o di un errore. Quando giochi per questo club, ti aspetti un certo livello di lotta e qualità, che oggi non si è visto. È un momento difficile e dobbiamo guardarci dentro. Non è una questione di sistema. In questo momento è l’ultima cosa importante. È difficile da capire perché la qualità c’è. Ma il calcio è anche corsa e duelli. Ho la sensazione che i giocatori del Fulham corrano sempre, anche con la testa. Arrivano prima, prevedono le situazioni, mentre noi siamo sempre in ritardo".