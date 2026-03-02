Gaffe della Premier su Vicario e Tottenham inferocito: le ironie e il post rimosso, cosa è successo

Il Tottenham continua a perdere. Siamo giunti alla quarta sconfitta consecutiva (la seconda in altrettante partite di Tudor in panchina), l'ultima in ordine temporale arrivata per mano del Fulham a Craven Cottage con il risultato di 2-1: reti di Wilson e Iwobi per i padroni di casa, Richarlison per gli Spurs. Durante il corso della gara, Vicario batte un calcio piazzato che finisce direttamente in rimessa laterale per gli avversari e diventa subito bersaglio delle ironie dei tifosi sui social network. Non sono solamente gli utenti generici ad aver preso in giro il portiere italiano ex Empoli, ma è stata direttamente la Premier League a pubblicare un video in cui Vicario viene schernito. Ciò ha provocato la reazione furiosa del Tottenham, che è intervenuto direttamente per proteggere il proprio portiere.

Il post incriminato della Premier League e i commenti

il Tottenham non trova pace nè dentro nè fuori dal campo. Dopo l'ennesima sconfitta, la Premier League ha pubblicato, sui propri profili ufficiali, un video in cui Guglielmo Vicario, portiere degli Spurs accostato anche alla Juventus, viene sbeffeggiato a seguito di una punizione dalla sua trequarti che finisce direttamente fuori. Ad accompagnare le immagini frasi come "Ecco come è stata gestita l'azione", "Un calcio di punizione interessante di Vicario" e un "Ops" finale che sa di presa in giro. Il post e il fatto che sia stato pubblicato dalla stessa Premier hanno suscitato la reazione sdegnata prima dei tifosi del Tottenham e poi del club stesso, che - evidenziando come fosse poco opportuno da parte della Lega ironizzare su squadre e giocatori della Premier - ha fatto rimuovere il post.