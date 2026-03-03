Incubo Tottenham, "Tudor già a rischio". I tifosi increduli: "Ha una clausola per..."

Tudor: esonero in vista?

Fortunatamente, sia il Nottingham Forest che il West Ham, rispettivamente 17° e 18°, hanno perso nel fine settimana. Ma se la preoccupante situazione del Tottenham dovesse continuare e il Forest o gli Hammers dovessero guadagnare punti, il podcaster Ricky Sacks teme che il club possa essere tentato di tentare ancora una volta il tutto per tutto in un ultimo disperato tentativo di raddrizzare la stagione. Su Tudor: "Credo che non si sia reso conto del vero caos in cui si trova il club finché non ne è entrato". E ancora: "Non mi sorprenderebbe affatto se con un altro paio di sconfitte potessero provare a cambiarlo. Mi preoccupa il fatto che nelle sue prime due partite sia entrato in campo e abbia letteralmente travolto tutti". Anche Ally McCoist ha detto la sua, nominando anche due possibili traghettatori che subentrerebbero a Tudor: "Per me è stata una nomina un po' strana. È la cosa più facile del mondo da dire, ma all'epoca avrei pensato che sarebbe stato più vantaggioso avere, anche se solo fino alla fine della stagione, un Glenn Hoddle o un Harry Redknapp".