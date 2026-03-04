Poker Chelsea all'Aston Villa: non basta una magia di Douglas Luiz. Scatto Arsenal, frena il City

LONDRA (Regno Unito) - Una magia di tacco dopo soli due minuti di gioco di Douglas Luiz, tornato a Londra lo scorso gennaio dopo un anno alla Juventus e dopo un primo scorcio dell'attuale stagione al Nottingham Forest, non basta all'Aston Villa, travolta dalla tripletta di Joao Pedro (35', 45'+6 e 64'), cui aggiunge l'assist per il gol di Palmer al 55', che regala al Chelsea un rotondo successo in rimonta per 4-1. I Villains, grazie al successo del Newcastle - firmato Gordon (45'+6) e Osula (90') - contro il Manchester United, cui non basta Casemiro (45'+9), mantengono il terzo posto in classifica proprio in coabitazione con i Red Devils.
Scatto in vetta dell'Arsenal, che archivia la pratica Brighton grazie alla rete di Saka dopo soli 9'. Gli uomini di Mikel Arteta, in virtù del contemporaneo pareggio per 2-2 tra il Manchester City (Semenyo al 31' e Rodri al 62') e il Nottingham Forest (Gibbs-White al 56' e Anderson al 76'), aumentano il proprio vantaggio nella classifica di Premier League a 7 punti (67 contro i 60 raccolti sin qui dagli uomini di Guardiola). Chiude il quadro la vittoria del West Ham - firmata Summerville al 65' - in casa del Fulham.