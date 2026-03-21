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Doppio Welbeck stende il Liverpool, Slot si arrende al Brighton. Beto show, crolla il Chelsea

I Reds cadono sul campo dei Seagulls e rimediano la seconda sconfitta consecutiva. Brutto ko anche per i Blues, con doppietta dell'ex Udinese
2 min
Premier LeagueBrightonLiverpool

Altra tasferta amara per il Liverpool. Gli uomini di Slot cadono sul campo del Brighton all'appuntamento valido per la 31ª giornata di Premier League, che ha visto i padroni di casa portarsi in vantaggio con Welbeck al 14', a cui ha risposto Kerkez al 30'. Poi, la doppietta dell'ex Arsenal e United che al 56' decide l'incontro: 2-1 il finale. La classifica vede ora i Reds, già reduci dal pareggio con il Tottenham e prima ancora dal ko esterno con il Wolverhampton, fermi a quota 49 punti. Nel bilancio delle ultime gare, anche la sconfitta di Istanbul con il Galatasaray a cui poi è seguito il poker che ha deciso l'accesso ai quarti di Champions League. Il calendario mette ora in programma i quarti di Fa Cup contro il Manchester City (04/04) e il primo round della sfida di Champions contro il Psg (08/04): entrambi gli appuntamenti in trasferta. Poi, il ritorno ad Anfield contro il Fulham (11/04).

Chelsea ko, pari Leeds-Brentford

Seconda sconfitta di fila per il Chelsea che, dopo aver perso contro il Newcastle, cade nella 31esima giornata di Premier League sul campo dell'Everton per 3-0.In gol l'ex Udinese Beto, autore di una doppietta, e Ndiaye. Con questo successo l'Everton di Moyes sale a 46 punti in classifica, mentre il Chelsea di Rosenior resta fermo a quota 48. Finisce 0-0, invece, la sfida tra Leeds e Brentford.

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