Doppio Welbeck stende il Liverpool, Slot si arrende al Brighton: che fatica lontano da Anfield

Altra tasferta amara per il Liverpool. Gli uomini di Slot cadono sul campo del Brighton all'appuntamento valido per la 31ª giornata di Premier League, che ha visto i padroni di casa portarsi in vantaggio con Welbeck al 14', a cui ha risposto Kerkez al 30'. Poi, la doppietta dell'ex Arsenal e United che al 56' decide l'incontro: 2-1 il finale. La classifica vede ora i Reds, già reduci dal pareggio con il Tottenham e prima ancora dal ko esterno con il Wolverhampton, fermi a quota 49 punti. Nel bilancio delle ultime gare, anche la sconfitta di Istanbul con il Galatasaray a cui poi è seguito il poker che ha deciso l'accesso ai quarti di Champions League. Il calendario mette ora in programma i quarti di Fa Cup contro il Manchester City (04/04) e il primo round della sfida di Champions contro il Psg (08/04): entrambi gli appuntamenti in trasferta. Poi, il ritorno ad Anfield contro il Fulham (11/04).