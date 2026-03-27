Juve, senti Bernardo Silva: "Perché ho pensato spesso di lasciare il Manchester City e cosa desidero"

Bernardo Silva è stato l'ultimo ospite del podcast ufficiale del Manchester City e ha elencato i motivi per cui si sente così legato al club inglese, non nascondendo le difficoltà che ha affrontato, soprattutto nella sua vita privata: "Le culture del Portogallo e dell'Inghilterra sono un po' diverse, il fuso orario è molto diverso, il cibo è molto diverso, lo stile di vita è un po' diverso. Scherzo sempre dicendo che se il Manchester City fosse un po' più a sud in Europa, resterei qui a vita, perché amo davvero questa squadra". Il capitano dei Citizens ha dichiarato di amare "i suoi compagni di squadra, lo staff, lo stadio, i tifosi, l'atmosfera e tutto ciò che riguarda la vita professionale". Il suo futuro, quindi, appare però lontano da Manchester (dato il contratto in scadenza) e diverse squadre lo stanno seguendo: torna in auge anche il Barcellona , con la Juve sullo sfondo .

Le parole di Bernardo Silva

"L'altro lato della mia vita è diverso. Non dico che non mi piaccia, ma culturalmente Manchester non è ciò che idealmente desidero nella mia vita. A volte non sono molto felice. Prima di incontrare mia moglie, ero solo a Manchester e non mi sentivo molto bene con me stesso. Ho pensato spesso di andarmene, non perché non mi piacesse il club, ma per via dell'altro aspetto della mia vita", ha ammesso Bernardo Silva. Naturalmente, alla fine è rimasto, accumulando così un invidiabile libro di memorie: "Alla fine non me ne sono andato e ne sono molto contento. Probabilmente mi sarei perso i ricordi della vittoria del triplete, delle quattro Premier League consecutive, e ora ho l'opportunità di essere capitano, trasmettere la mia esperienza ai giovani calciatori e cercare di riportare il club dove merita di essere". Nel tentativo di conciliare vita professionale e privata, Bernardo Silva ha concluso la questione ammettendo: "Ma sì, se il Manchester City fosse a Lisbona, ci resterei fino a 40 anni".