"Salah è un affare, punto": Klopp mette sul mercato l'egiziano che fa sognare tutti

" Salah è un professionista incredibile. Ha stabilito standard completamente nuovi per un calciatore professionista". A dirlo è Jurgen Klopp , che ai microfoni della Bbc ha risposto anche sul futuro del campione egiziano, prossimo a chiudere il proprio ciclo a Liverpool dopo 9 anni. Il 24 marzo, l'ex Roma ha infatti annunciato con un comunicato ufficiale l'addio ai Reds al termine della stagione - notizia alla quale sono seguite le prime indiscrezioni sul possibile sostituto, che interessano peraltro anche il profilo del bianconero Chico Conceicao - . L'ex tecnico del Liverpool, ora dirigente del gruppo Red Bull, si è detto sicuro di come l'attaccante classe '92 possa competere ancora per diversi anni. Queste le sue parole: "Lascerà il Liverpool a fine stagione, ma non mi sorprenderebbe se giocasse ancora sei o sette anni. È senza dubbio uno dei più grandi di sempre e sono davvero orgoglioso di aver fatto parte della sua carriera".

Klopp: "Salah lascerà un vuoto"

Come Salah, anche Klopp ha chiuso il proprio ciclo con i Reds dopo 9 stagioni, congedandosi con il pubblico di Anfield al termine dell'anata 2023/2024. Nel 2017, fu il tecnico tedesco ha volere l'egiziano a Liverpool, che lo acquistò dalla Roma per circa 50 milioni di euro. Cifra che ne fece l'affare più oneroso nella storia del club fino a quel momento. Klopp e Salah condividono in bacheca 1 Champions League (2018/2019), 1 Supercoppa Uefa (2019), 1 Mondiale per Club (2019), 1 Premier League (2019/2020), 1 Fa Cup (2021/2022), 2 Carabao Cup (2021/2022, 2023/2024) e 1 Community Shield (2022). "Io e Mo avevamo grandi sogni - ha dichiarato a questo proposito - ma non osavamo sognare così in grande". E ancora: "Salah è un giocatore insostituibile. Ci sarà un vuoto che qualcuno riempirà. Non spetta a me dare consigli, ma si tratta di prendere giocatori e costruire un gioco che possa avere successo". Quanto ai numeri di Salah, che nel proprio palmarès con il Liverpool vanta anche la Premier del 2024/2025 conquistata sotto la guida di Arne Slot, il suo bilancio complessivo con la maglia dei Reds (aggiornato alla sua ultima presenza del 18 marzo nel ritorno degli ottavi di Champions contro il Galatasaray, quando ha realizzato la rete del definitivo 4-0) riporta 435 presenze, 255 gol e 122 assist.