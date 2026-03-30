"Il Var ci ha tolto la gioia", in Inghilterra sicuri! La risposta Premier: "Ridurre al minimo..."

Il VAR è stato introdotto in Premier League a partire dal 2019. Sette anni dopo il verdetto sulla tecnologia in campo è praticamente unanime: il 75% dei tifosi inglesi lo vuole abolire definitivamente, seppur con qualche eccezione. Il sondaggio, condotto dalla Football Supporters' Association ( FSA ) è successivo ad un altro, avvenuto nel 2021, in cui si mostravano tutte le perplessità dei tifosi in merito all'introduzione della tecnologia nel calcio. Il responsabile della rete della Premier League , Thomas Concannon , ha dichiarato di avere condiviso questi risultati con la lega inglese e che non vede l'ora di sedersi ad un tavolo per parlarne. Il VAR ha quindi deluso tutti in Inghilterra e ora si parla con sempre più insistenza dell'introduzione della "challenge": già attiva negli sport americani.

Il flop del Var in Premier: i numeri non mentono

La Football Supporters' Association ha condotto un sondaggio per misurare il livello di soddisfazione - o insoddisfazione - dei tifosi nei confronti della tecnologia in campo, introdotta ormai sette anni fa. I numeri sono inopinabili: circa il 75% dei supporters hanno infatti dichiarato di non essere favorevoli all'utilizzo del VAR. Andando più nello specifico, il 92% ha affermato che la tecnologia "ha eliminato la gioia spontanea delle esultanze per i gol". Di contraltare, solo il 3,3% ha affermato che la propria esperienza allo stadio è migliorata grazie all'apporto della tecnologia. Tra le novità accolte positivamente, spiccano gli annunci arbitrali in campo, che il 58% dei tifosi vorrebbe fossero mantenuti. Ben il 93% si è inoltre dichiarato favorevole al mantenimento della tecnologia di linea di porta. Il campione intervistato è eterogeneo per fasce d'età: il 14,1% aveva meno di 35 anni; il 64,2% aveva un'età compresa tra 35 e 64 anni; il 20,7% aveva più di 65 anni. La maggior parte degli intervistati assiste regolarmente alle partite: il 50,3% ha assistito a più di 15 partite casalinghe in una stagione tipica e l'86,7% ha dichiarato di aver assistito ad almeno una partita in casa. Più della metà (59,9%) assiste ad almeno una partita in trasferta a stagione.