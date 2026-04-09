Di Canio Premier Special: “I testa a testa da titolo”, su Sky e Now

TORINO - Appuntamento su Sky e in streaming su Now con il terzo episodio stagionale del Di Canio Premier Special: “I testa a testa da titolo” , il racconto della sfida tra Arsenal e Manchester City per il titolo della Premier League 2025-26 e un viaggio tra le più grandi rivalità al trono di Campione d’Inghilterra della storia recente. Il nuovo capitolo della produzione originale firmata Sky Sport sarà in onda venerdì 10 maggio, alle 19.30 su Sky Sport Calcio, alle 20 e alle 22.30 su Sky Sport Uno, e disponibile on demand.

“I testa a testa da titolo” è anche una rassegna delle tante occasioni in cui due squadre si sono affrontate a distanza, cercando di cogliere debolezze e punti di forza degli avversari. Non è una novità per il Manchester City, che ha dominato gli ultimi 15 anni del campionato inglese, conquistando tra il 2012 e il 2024 ben otto volte la Premier. Ma c’è sempre stata un’avversaria all’altezza in grado di impegnare fino all’ultimo la squadra allenata negli anni dei successi da Roberto Mancini e Manuel Pellegrini, prima dell’inizio dell’era di Pep Guardiola: come, ad esempio, lo stesso Arsenal nella stagione 2023-24 o il Liverpool, che nel 2019 perse lo scontro diretto del 3 gennaio, dopo il celebre salvataggio sulla linea di John Stones, che diede poi il via alla rimonta sui Reds da parte dei Citizens, capaci di chiudere quell’ incredibile annata con 14 vittorie consecutive.

Nel racconto di Paolo Di Canio ci sono anche due memorabili testa a testa degli anni Novanta, con protagonista il Manchester United, una volta vincente e una volta perdente rispettivamente contro Newcastle United e Blackburn Rovers. Ed è successo anche che il titolo venisse assegnato prendendo in considerazione altri fattori, come nel periodo dalle origini e fino al 1975-76, quando non contava la differenza reti, bensì il quoziente reti: gol fatti diviso gol subiti. E gli esiti potevano essere davvero sorprendenti.

L’ultima e decisiva fase della Premier League 2025-26 sarà tutta da vivere su Sky a partire da Chelsea-Manchester City, di domenica 12 aprile alle 17.30, per proseguire proprio con lo showdown tra Manchester City e Arsenal domenica 19 aprile alle 17.30; e poi ancora i Gunnerscontro i Magpies di Sandro Tonali, in Arsenal-Newcastle di sabato 25 aprile alle 18.30, Everton-Manchester City nel monday night del 4 maggio, alle 21 e tanti altri incroci esaltanti che decideranno la squadra vincitrice del campionato più bello del Mondo.