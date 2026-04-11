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Arsenal ko a sorpresa! Gyokeres non basta, Guardiola può riaprire la Premier

I Gunners cadono in casa contro il Bournemouth che va in rete con Kroupi e Scott: Arteta è ancora a +9 ma il City ha due gare in meno
1 min
Arsenal ko a sorpresa! Gyokeres non basta, Guardiola può riaprire la Premier © APS
Clamorosa sconfitta interna per l'Arsenal nella 32/a giornata della Premier League Inglese. All'Emirates Stadium di Londra si impone a sorpresa il Bournemouth per 2-1 grazie alle reti di Kroupi al 17' e Scott al 74'. Non basta ai Gunners il momentaneo pareggio di Gyokeres su rigore al 25'. In classifica l'Arsenal ha sempre nove punti di vantaggio sul Manchester City che ha però due gare in meno da giocare, con questa vittoria invece il Bournemouth sala a quota 45 punti a -3 dal sesto posto occupato dal Chelsea.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Premier League

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