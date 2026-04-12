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De Zerbi, esordio da incubo: Tottenham terzultimo! Mateta show, frena l'Aston Villa di Douglas Luiz

Spurs, ko a Sunderland, a -2 dalla zona salvezza. L'ex obiettivo di Juve e Milan trascina il Crystal Palace con una doppietta, solo 13' per il brasiliano nell'1-1 col Nottingham
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De Zerbi, esordio da incubo: Tottenham terzultimo! Mateta show, frena l'Aston Villa di Douglas Luiz© Getty Images

SUNDERLAND (Regno Unito) - Esordio da incubo per Roberto De Zerbi sulla panchina del Tottenham. Gli Spurs, infatti, puniti dal gol di Mukiele al 61', escono sconfitti di misura dallo Stadium of Light di Sunderland e, complice il rotondo successo inflitto, venerdì scorso, dal West Ham al Wolverhampton, scivolano in terz'ultima posizione, a -2 dalla zona salvezza

Gli altri match

L'Aston Villa di Douglas Luiz, in campo soltanto dal 77', non va oltre l'1-1 al City Ground di Nottingham con il Forest dell'ex compagno alla Juve Nicolò Savona, assente invece per infortunio: ospiti avanti grazie all'autogol di Murillo al 23', risposta di Williams un quarto d'ora più tardi. Chiude il quadro il successo per 2-1 del Crystal Palace: la doppietta dell'ex obiettivo bianconero e del Milan Mateta, all'80' e al 94', vanifica il vantaggio del Newcastle firmato da Osula al 43'.

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