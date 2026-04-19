La Premier League si decide all'Etihad: City e Arsenal alla resa dei conti, la storia passa da qui 

È il giorno della verità. Quello in cui i destini potrebbero delinearsi in modo chiaro, ma non ancora irreversibile. Dopo mesi di lotta, oggi pomeriggio all’Etihad Man City e Arsenal giocheranno la partita che decide una stagione. Il merito, in verità, è soprattutto della squadra di Guardiola, che aveva iniziato questa stagione tra molti dubbi dopo i disastri della passata e i profondi cambiamenti della rosa, tra addii pesanti e l’arrivo di giovani talentuosi ritenuti da pochi già pronti per lottare per il titolo. E invece, nonostante qualche cocente delusione e un Arsenal a tratti dominatore assoluto, il City non ha mai smesso di crederci. Il risultato è che - complice anche un finale in affanno dei Gunners, arrivati esausti fisicamente e mentalmente, come ha dimostrato l’ultima pesante sconfitta casalinga contro il Bournemouth - oggi la squadra di Pep ha l’opportunità, vincendo, di portarsi a 3 punti dalla vetta, con una gara da recuperare col Crystal Palace. A quel punto, con i londinesi impegnati anche nella semifinale di Champions contro l’Atlético Madrid, l’inerzia potrebbe spostarsi dalla parte degli Sky Blues. In Inghilterra ci credono tutti: anche perché le ultime stagioni hanno già dimostrato come, nella lotta serrata, il City sappia esaltarsi mentre l’Arsenal tenda a sciogliersi. Alla vigilia, però, Guardiola ha frenato l’entusiasmo: «Se perdiamo è finita», ha detto, sottolineando anche le difficoltà del calendario, «terribile», tra le trasferte con Everton e Bournemouth e la chiusura in casa con l’Aston Villa. Non si è sbilanciato molto nemmeno Arteta quando gli hanno fatto notare che tutto rimane nelle mani della sua squadra: «Mi sento privilegiato di essere in questa posizione e di giocare una partita così importante».