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La Premier League si decide all'Etihad: City e Arsenal alla resa dei conti, la storia passa da qui 

I Gunners guidano con 6 punti di vantaggio, ma i citizens hanno una gara da recuperare. Pep crede nella rimonta, Arteta vuole tenerlo a distanza
Alessandro Aliberti
5 min
ArsenalManchester CityGuardiola
La Premier League si decide all'Etihad: City e Arsenal alla resa dei conti, la storia passa da qui © APS

È il giorno della verità. Quello in cui i destini potrebbero delinearsi in modo chiaro, ma non ancora irreversibile. Dopo mesi di lotta, oggi pomeriggio all’Etihad Man City e Arsenal giocheranno la partita che decide una stagione. Il merito, in verità, è soprattutto della squadra di Guardiola, che aveva iniziato questa stagione tra molti dubbi dopo i disastri della passata e i profondi cambiamenti della rosa, tra addii pesanti e l’arrivo di giovani talentuosi ritenuti da pochi già pronti per lottare per il titolo. E invece, nonostante qualche cocente delusione e un Arsenal a tratti dominatore assoluto, il City non ha mai smesso di crederci. Il risultato è che - complice anche un finale in affanno dei Gunners, arrivati esausti fisicamente e mentalmente, come ha dimostrato l’ultima pesante sconfitta casalinga contro il Bournemouth - oggi la squadra di Pep ha l’opportunità, vincendo, di portarsi a 3 punti dalla vetta, con una gara da recuperare col Crystal Palace. A quel punto, con i londinesi impegnati anche nella semifinale di Champions contro l’Atlético Madrid, l’inerzia potrebbe spostarsi dalla parte degli Sky Blues. In Inghilterra ci credono tutti: anche perché le ultime stagioni hanno già dimostrato come, nella lotta serrata, il City sappia esaltarsi mentre l’Arsenal tenda a sciogliersi. Alla vigilia, però, Guardiola ha frenato l’entusiasmo: «Se perdiamo è finita», ha detto, sottolineando anche le difficoltà del calendario, «terribile», tra le trasferte con Everton e Bournemouth e la chiusura in casa con l’Aston Villa. Non si è sbilanciato molto nemmeno Arteta quando gli hanno fatto notare che tutto rimane nelle mani della sua squadra: «Mi sento privilegiato di essere in questa posizione e di giocare una partita così importante».

Le partite del sabato: vince lo United

Nel sabato di Premier, invece, vittoria importantissima del Man United in casa di un Chelsea sempre più in crisi (4ª sconfitta consecutiva, 7ª nelle ultime 9 gare per i Blues). Decide il gol di Cunha nel primo tempo, su assist - il 18° in campionato - di Bruno Fernandes: un successo che sa di Champions, con i Red Devils ora a +10 sul 6* posto occupato dai Blues.  
Nel nord di Londra, invece, la paura è ormai terrore. Il Tottenham fallisce ancora l’appuntamento con la vittoria, regalando sia al Nottingham Forest – atteso oggi contro il Burnley – sia al West Ham – impegnato domani sul campo del Crystal Palace – l’opportunità di allungare e avvicinarsi alla salvezza. Eppure, dopo una gara giocata con orgoglio, gli Spurs erano arrivati a un passo dal successo: a condannarli è la rete di Rutter al 5’ di recupero. Pedro Porro aveva sbloccato il risultato, prima del pari di Mitoma; poi, a un 15’ dalla fine, la perla di Xavi Simons sembrava poter interrompere un digiuno che dura da 15 giornate. Il gol nel finale, però, lascia il Tottenham terzultimo, a un punto dagli Hammers. «Sono positivo, ma soprattutto orgoglioso dei miei giocatori», ha detto De Zerbi.

33ª giornata 
Ieri Brentford-Fulham 0-0; Leeds-Wolverhampton 3-0 (pt 18’ Justin, 20’ Okafor; st 50’ rig. Calvert-Lewin); Newcastle-Bournemouth 1-2 (pt 32’ Tavernier/B; st 23’ Osula/N, 40’ Truffert/B); Tottenham-Brighton 2-2 (pt 39’ Pedro Porro/T, 48’ Mitoma/B; st 32’ Xavi Simons/T, 50’ Rutter/B); Chelsea-Man United 0-1 
Oggi ore 15 Aston Villa-Sunderland; Everton-Liverpool; Nottingham Forest-Burnley 
Ore 17.30 Man City-Arsenal 
Domani ore 21 Crystal Palace-West Ham 
Classifica Arsenal 70; Man City* 64; Man United^ 58; Aston Villa 55; Liverpool 52; Brentford, Bournemouth^, Chelsea^ 48; Brighton^, Everton 47; Sunderland 46; Fulham^ 45, Crystal Palace*, Newcastle^ 42; Leeds^ 39; Nottingham Forest 33; West Ham 32; Tottenham^ 31; Burnley 20; Wolverhampton^ 17 
* una partita in meno; ^ una partita in più
 

 

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