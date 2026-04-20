"Bernardo Silva come il fottuto Cannavaro": Haaland su di giri crea imbarazzo in diretta tv

Erling Haaland è stato protagonista dentro e fuori dal campo nella sfida contro l' Arsenal per la corsa alla Premier League . I Citizens hanno vinto 2-1 con rete decisiva dello stesso norvegese al 65', che ha riportato avanti la squadra di Guardiola dopo la clamorosa papera di Donnarumma , che era costata il momentano pareggio dei Gunners. Nel post partita, durante l'intervista insieme a Bernardo Silva , l'attaccante si è lasciato trasportare dall'entusiasmo, utilizzando un linguaggio piuttosto colorito per celebrare la prestazione difensiva del compagno di squadra. Imbarazzo da parte dell'intervistatore, che ha richiamato Haaland , e del conduttore, che si è scusato con gli spettatori.

"È come il f... Cannavaro": Haaland senza filtri

Durante l'intervista del post gara fra Manchester City e Arsenal, Erling Haaland era evidentemente su di giri per la vittoria conquistata che, di fatto, ha riaperto i giochi per la Premier League. In collegamento insieme al compagno di squadra e capitano Bernardo Silva, alla domanda su come reputasse la partita disputata dal portoghese, Haaland non ha avuto peli sulla lingua, soffermandosi su un intervento del portoghese su Victor Gyokeres: "Ricordo quel cross, quando lo ha colpito di testa, gli ho detto che sembrava il fottuto Fabio Cannavaro. Quindi oggi, Bernie, non voglio farvi arrabbiare, ma sei stato davvero bravo, come sempre". Venendo ripreso dal giornalista, Haaland ha risposto:"Tutti abbiamo imprecato almeno una volta nella vita". Al termine dell'intervista, il conduttore di SKY Dave Jones è stato poi costretto a scusarsi con gli spettatori per il linguaggio utilizzato dal norvegese, evidentemente ancora in clima da partita.