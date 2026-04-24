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Inghilterra vuol dire esonero

Eguagliato il record del 2023: licenziati 14 allenatori prima della fine
Andrea Locorotondo
1 min
InghilterraPremier Leaguecalcio
Inghilterra vuol dire esonero© Getty Images

Il calcio inglese sta vivendo una rivoluzione silenziosa. Con l'esonero di Liam Rosenior da allenatore del Chelsea, la Premier ha appena eguagliato il record per numero di allenatori (e traghettatori) esonerati del 2022/23: ben 14. E la stagione non è ancora terminata. Dall'estate 2024, 52 dei 94 club delle prime 4 divisioni inglesi hanno cambiato guida tecnica. Un'emorragia senza precedenti. Una prima spiegazione porterebbe a puntare il di

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